В Генштабе подтвердили поражение нефтеперерабатывающего комплекса "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане
В ночь на 13 августа Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что на территории предприятия зафиксирован пожар.
Расстояние до государственной границы Украины - около 1 300 км.
Что известно о предприятии?
"Газпром нефтехим Салават" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов РФ.
Мощность переработки углеводородного сырья - до 10 млн тонн в год. Предприятие производит, в частности, автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен и другие нефтепродукты и полимеры.
Задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.
"Работа по ключевым целям противника продолжается. Силы обороны Украины системно снижают его способность вести боевые действия и обеспечивать функционирование военных группировок", - подчеркнули в Генштабе.
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