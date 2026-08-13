В Генштабе подтвердили поражение нефтеперерабатывающего комплекса "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане

В ночь на 13 августа Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Отмечается, что на территории предприятия зафиксирован пожар.

Расстояние до государственной границы Украины - около 1 300 км.

Что известно о предприятии?

"Газпром нефтехим Салават" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов РФ.

Мощность переработки углеводородного сырья - до 10 млн тонн в год. Предприятие производит, в частности, автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен и другие нефтепродукты и полимеры.

Задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

"Работа по ключевым целям противника продолжается. Силы обороны Украины системно снижают его способность вести боевые действия и обеспечивать функционирование военных группировок", - подчеркнули в Генштабе.

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