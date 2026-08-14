Атака дронів на Усть-Лугу: у Ленінградській області заявили про 37 БпЛА

У ніч проти 14 серпня безпілотники атакували Ленінградську область. Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив про 37 збитих дронів і пошкодження в районі порту Усть-Луга.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Водночас чиновник не уточнив, який саме об’єкт поблизу Усть-Луги зазнав пошкоджень і яких масштабів вони.

Що таке порт Усть-Луга

Усть-Луга — великий морський торговельний порт у Ленінградській області РФ, на березі Лужської губи Фінської затоки Балтійського моря, приблизно за 100 км на захід від Санкт-Петербурга.

Це не один окремий термінал, а великий портовий комплекс із численними спеціалізованими терміналами. Російський "Росморпорт" прямо перелічує в його складі термінали для різних типів вантажів і продовжує розширювати портову територію та інфраструктуру.

Порт має дуже широкий профіль:

нафту та нафтопродукти;

вугілля;

скраплений природний газ (СПГ);

скраплені вуглеводневі гази;

мінеральні добрива;

лісові вантажі;

генеральні та навалочні вантажі;

контейнери та інші вантажі.

Наприклад, офіційний реєстр портових терміналів вказує для вугільного термінала пропускну здатність до 12 млн тонн на рік. Окремо працюють нафтові термінали. Один із них має причальний фронт понад 1 км і призначений для перевалки нафтопродуктів.

Усть-Луга стала особливо важливою після того, як Росія почала переорієнтовувати експорт із європейських портів та скорочувати залежність від Санкт-Петербурга. Фактично порт дозволяє Росії вивозити енергоносії та інші стратегічні вантажі морем безпосередньо з Балтійського узбережжя.

За даними галузевого аналізу, у січні 2026 року на Усть-Лугу припадало 47,4% вантажообігу Балтійського басейну, тобто майже половина.

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