Украинские дальнобойные удары поразили "Прогресс", "Саваслейку" и нефтяной объект РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых результатах дальних ударов по объектам на территории России. По его словам, украинские войска нанесли удары по предприятию "Прогресс" в Самарской области, аэродрому "Саваслейка" и нефтяному объекту в Усть-Луге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал президента.

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"В Самарском регионе России поражено одно из ключевых предприятий в составе "Роскосмоса" — центр "Прогресс", который занимался, в частности, производством электроники. Применялись ракеты "Фламинго", хорошее достижение. Расстояние от нашей границы — около 900 километров", — говорится в сообщении.

Удар пришелся по "Саваслейке"

Украинские дальнобойные санкции поразили аэродром "Саваслейка" в России. На этом военном объекте базируются носители российских ракет, которые используются для ударов по украинским городам и селам.

"Это около 700 километров от Украины", - отметил Зеленский.

Поврежден нефтяной объект в Усть-Луге

Кроме того, президент сообщил о повреждении нефтяного объекта в районе населенного пункта Усть-Луга.

По его словам, объект расположен на расстоянии более 800 км от украинской границы.

"Благодарен всем задействованным подразделениям за меткость. Наш план дальнобойных санкций против России за эту войну выполняется, и важно, чтобы российский военный потенциал сокращался. Мир нужен, и в России это должно быть видно — в виде конкретных повреждений конкретных объектов. Слава Украине", — добавил Зеленский.

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