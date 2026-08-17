После ударов по НПЗ в РФ бензин из регионов перебрасывают в Москву на фоне нового дефицита топлива, - Reuters

На фоне новой волны дефицита бензина российские власти начали перебрасывать топливо из регионов РФ в Москву. Приоритетные поставки в столицу осуществляются после серии ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, из-за которых в августе остановились или сократили работу как минимум четыре крупных НПЗ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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Бензин из регионов направляют в Москву

По словам источников Reuters в отрасли, нехватку топлива в Московском регионе пытаются компенсировать перераспределением поставок с востока России. Это происходит несмотря на то, что дефицит вновь распространяется на другие части страны.

По подсчетам агентства, после августовских ударов по НПЗ ограничения на автозаправочных станциях вновь ввели как минимум десять субъектов РФ. Среди них — Оренбургская, Липецкая и соседствующая с Московской Калужская области.

На Москву приходится около 14% всех легковых автомобилей РФ и 19% автомобильных грузовых перевозок.

В то же время один из ключевых поставщиков топлива в столицу — Московский НПЗ "Газпром нефти" в Капотне — дважды подвергался ударам в июне. По данным Financial Times, предприятие, которое обеспечивало около трети потребностей Москвы в топливе, удалось перезапустить, однако оно работает примерно на треть мощности.

Проблемы возникли и на Рязанском НПЗ — одном из трех крупнейших в России. После удара 29 июля завод остановил производство топлива, а источники Reuters оценивали продолжительность ремонта в две-три недели.

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Переработка нефти остается на 30% ниже сезонной нормы

В июле объемы переработки нефти в России упали до 3,5 млн баррелей в сутки — минимума примерно за два десятилетия. В начале августа показатель восстановился до чуть более 4 млн баррелей, однако, по оценке аналитиков Rystad Energy, это все еще примерно на 30% ниже сезонной нормы.

Источник "Коммерсанта" на топливном рынке считает, что вернуться к переработке 5,5 млн баррелей в сутки российские компании до конца года уже не смогут. Более того, в августе загрузка НПЗ может опуститься до новых минимумов.

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В начале осени дефицит может усугубиться

Дополнительные проблемы для российского топливного рынка ожидаются в сентябре. На плановый ремонт должен остановиться Новополоцкий НПЗ в Беларуси — один из двух белорусских заводов, поставляющих топливо в РФ. Только в июле с них на российский рынок было отправлено 212 тыс. тонн бензина и 162 тыс. тонн дизельного топлива.

Ремонты запланированы и на ряде крупных российских предприятий.

Независимый эксперт по топливу Максим Худалов прогнозирует, что следующая волна дефицита может особенно ощутимо ударить по Уралу.

"Помимо самих атак, есть еще фактор приоритетных поставок в столицу", — пояснил он.

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