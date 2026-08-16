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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ Удары по Wildberries
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"Бл#дь, да ну на х#й, п#зда": жители Подольска наблюдают за масштабным пожаром на складе Wildberries. ВИДЕО

В Wildberries подтвердили пожар на своем складе в Подольске Московской области после атаки дронов. Пожар тушат с помощью вертолетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

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Что говорят в российской компании?

"В результате атаки на логистический объект компании в Подольске возник пожар. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности", — говорится в сообщении.

Между тем, очевидцы публикуют в соцсетях кадры масштабного пожара.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны атаковали Московскую область: в Подольске горит крупнейший склад Wildberries, в Домодедово под ударом склады.

Автор: 

Удары по РФ (1178) Московская область РФ (14)
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Топ комментарии
+8
Не спрощуйте.Вайлдберіс це робочі місця ,закупки для москаліьської армії,та податки до бюджету.
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16.08.2026 09:48 Ответить
+7
Это вам за Петровку
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16.08.2026 09:39 Ответить
+6
Не буває швидкого результату.Це як з НПЗ : у нас є,потім частина,потім черги,потім імпорт палива,а незабаром і для ослів закінчиться.
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16.08.2026 10:00 Ответить

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