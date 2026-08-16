"Бл#дь, да ну на х#й, п#зда": жители Подольска наблюдают за масштабным пожаром на складе Wildberries. ВИДЕО
В Wildberries подтвердили пожар на своем складе в Подольске Московской области после атаки дронов. Пожар тушат с помощью вертолетов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Что говорят в российской компании?
"В результате атаки на логистический объект компании в Подольске возник пожар. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности", — говорится в сообщении.
Между тем, очевидцы публикуют в соцсетях кадры масштабного пожара.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что дроны атаковали Московскую область: в Подольске горит крупнейший склад Wildberries, в Домодедово под ударом склады.
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