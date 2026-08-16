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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали Московскую область: в Подольске горит крупнейший склад Wildberries, в Домодедово под ударом склады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на воскресенье, 16 августа 2026 года, беспилотники атаковали Московскую область. Несмотря на то, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых БПЛА, есть попадания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

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Атака на Подольск

После атаки горит крупнейший склад Wildberries в Подольске Московской области.

По кадрам очевидцев OSINT-аналитик ASTRA установил, что горит логистический комплекс Wildberries по адресу: Подольск, Коледино, ул. Троицкая, 20. Площадь склада составляет более 200 000 кв. м — это крупнейший склад компании.

Удар по Wildberries в Подольске
Удар по Wildberries в Подольске
Удар по Wildberries в Подольске
Удар по Wildberries в Подольске
Удар по Wildberries в Подольске

Читайте на "Цензор.НЕТ": После ударов Украины по НПЗ дефицит бензина дошел до Москвы: на АЗС очереди, АИ-95 местами отсутствует

Атака на Домодедово

Кроме того, как отмечается, еще один логистический центр горит в Домодедово Московской области после атаки украинских беспилотников.

В ночь на 16 августа мэр столицы сообщил об отражении атак украинских БПЛА и о трех пострадавших в результате ночных ударов. Жители Московской области опубликовали кадры с масштабными пожарами.

По фотографиям очевидцев OSINT-аналитик ASTRA установил, что еще один пожар произошел на складе №15 в сортировочно-логистическом комплексе "Северное Домодедово".

пожар на складе в Домодедово
пожар на складе в Домодедово
пожар на складе в Домодедово
пожар на складе в Домодедово
пожар на складе в Домодедово

Читайте также: Складские помещения подверглись атаке в трех регионах РФ. Среди них — склады Wildberries. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Удары по РФ (1178) Московская область РФ (14)
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Топ комментарии
+15
Досвід життєвий показує: кацапи, на відміну від українців, "живуть з магазину". Звички до масових продовольчих заготовок, мінімум на один холодний сезон, у них відсутній. Тому удар по продовольчих складах, для них буде болючішим...
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16.08.2026 07:50 Ответить
+10
Це добре, що Абрамовіч дозволяє атакувати передмісття Москви. Як казав йому тенисіст, штангіст. піаніст та стрелець з лука в сортіре адміністрації президента (щоб ЦРУ не підслуховувало) дозволь хоч Капотню та Зеленоград, бо народ починає щось підозрювать! С вас, як завжди, Собянін хай відчитається за сотні дронів, що збили при подльоті на Кремль.
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16.08.2026 07:50 Ответить
+8
Если уничтожат даже 100 военкоматов, ущерб будет минимальным. Это просто дешевые офисные помещения которые легко заменить. Все данные в цифровом виде.
А оборот Wildberries 3% ВВП РФ
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16.08.2026 08:42 Ответить

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