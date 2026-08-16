Дроны атаковали Московскую область: в Подольске горит крупнейший склад Wildberries, в Домодедово под ударом склады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на воскресенье, 16 августа 2026 года, беспилотники атаковали Московскую область. Несмотря на то, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых БПЛА, есть попадания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

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Атака на Подольск

После атаки горит крупнейший склад Wildberries в Подольске Московской области.

По кадрам очевидцев OSINT-аналитик ASTRA установил, что горит логистический комплекс Wildberries по адресу: Подольск, Коледино, ул. Троицкая, 20. Площадь склада составляет более 200 000 кв. м — это крупнейший склад компании.











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Атака на Домодедово

Кроме того, как отмечается, еще один логистический центр горит в Домодедово Московской области после атаки украинских беспилотников.

В ночь на 16 августа мэр столицы сообщил об отражении атак украинских БПЛА и о трех пострадавших в результате ночных ударов. Жители Московской области опубликовали кадры с масштабными пожарами.

По фотографиям очевидцев OSINT-аналитик ASTRA установил, что еще один пожар произошел на складе №15 в сортировочно-логистическом комплексе "Северное Домодедово".











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