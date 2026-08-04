Складские помещения подверглись атаке в трех регионах РФ. Среди них - склады Wildberries. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на вторник, 4 августа 2026 года, дроны атаковали складские помещения в трёх регионах России. Среди них - склады Wildberries.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

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Как отмечается, под атакой оказались складские помещения в Ленинградской, Московской и Тверской областях.

Атака на Ленинградскую область

Как отмечается,губернатор Ленинградской области сообщил о повреждении "складского помещения" в н.п. Красный Бор после ударов украинских БПЛА.В Красном Боре расположено несколько логистических комплексов, в частности комплекс Wildberries площадью 154 000 кв. м.

Впоследствии OSINT-анализ ASTRA установил, что дым поднимается над территорией, где расположены два складских комплекса: Wildberries и "Лента". Комплекс Wildberries виден на переднем плане кадра. Видео снято в Тосненском районе Ленинградской области, недалеко от населенного пункта Красный Бор, в районе трассы М-10 "Россия". Площадь складского комплекса Wildberries составляет 154 000 кв. м.

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Атака на Московскую область

Также отмечается, что в подмосковном Чехове атакован складской комплекс "Новоселки".

В результате атаки БПЛА, которую подтвердил губернатор Московской области, вероятно, была атакована площадка перед складским комплексом в городе Чехов (Новоселки, ул. 11, д. 3, склад), установил OSINT-аналитик ASTRA.

"В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько пожаров. Самый крупный — на складе, где открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание", — ранее сообщил губернатор Андрей Воробьёв.













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Атака на Тверскую область

Кроме того, в Тверской области БПЛА повредил склад Wildberries.

"Во время отражения атаки БПЛА сегодня ночью осколком беспилотника частично повреждена стена складского помещения "Wildberries" в поселке Эммаус Калининского округа. Сотрудники склада не пострадали. Экстренные службы работают на месте", — сообщил глава Тверской области Виталий Королев.