Складські приміщення атаковані в трьох регіонах РФ. Серед них - склади Wildberries. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти вівторка, 4 серпня 2026 року, дрони атакували складські приміщення у трьох регіонах Росії. Серед них - склади Wildberries.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Як зазначається, під атакою перебували складські приміщення у Ленінградській, Московській та Тверській областях.
Атака на Ленінградську область
Як зазначається, губернатор Ленінградської області повідомив про пошкодження "складського приміщення" в н.п. Красний Бор після ударів українських БпЛА. У Красному Бору розташовано декілька логістичних комплексів, зокрема комплекс Wildberries площею 154 000 кв. м.
Згодом OSINT-аналіз ASTRA встановив, що дим піднімається над територією, де розташовані два складські комплекси: Wildberries та "Лента". Комплекс Wildberries видно на передньому плані кадру. Відео знято в Тосненському районі Ленінградської області, неподалік від н.п. Красний Бор, у районі траси М-10 "Росія". Площа складського комплексу Wildberries становить 154 000 кв. м.
На відео також попав момент удару по складу.
Атака на Московську область
Також зазначається, що у підмосковному Чехові атаковано складський комплекс Новосьолки.
Унаслідок атаки БпЛА, яку підтвердив губернатор Московської області, ймовірно, атаковано майданчик перед складським комплексом у місті Чехов (Новосьолки, вол. 11, буд. 3 склад), встановив OSINT-аналітик ASTRA.
"У промзоні Новосьолок унаслідок влучання БпЛА сталося декілька пожеж. Найбільша - на складі, де відкрите горіння вже ліквідовано. Також пошкоджено електропідстанцію та адміністративну будівлю", - раніше повідомив губернатор Андрій Воробйов.
Атака на Тверську область
Окрім того, у Тверській області БпЛА пошкодив склад Wildberries.
"Під час відбиття атаки БпЛА сьогодні вночі уламком безпілотника частково пошкоджено стіну складського приміщення "Вайлдберриз" у селищі Еммаусс Калінінського округу. Співробітники складу не постраждали. Екстрені служби працюють на місці", - повідомив очільник Тверської області Віталій Корольов.
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