Атаки дронів: вибухи в Бердянську та пожежі в кількох регіонах РФ. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 4 серпня безпілотники атакували тимчасово окупований Бердянськ Запорізької області, а також низку регіонів Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Бердянську протягом ночі лунали вибухи. За повідомленнями місцевих ресурсів, російська протиповітряна оборона намагалася відбити атаку ударних безпілотників, які фіксували над містом.

У російській Сизрані Самарської області пожежа виникла в районі нафтопереробного заводу. У соцмережах опублікували відео із загравою та густим димом. Сизранський НПЗ є одним із підприємств паливно-енергетичного комплексу РФ і раніше вже зазнавав атак безпілотників.

Ще одна масштабна пожежа сталася у місті Чехов Московської області. За попередньою інформацією атаковано один зі складів Wildberries. Як повідомляють місцеві канали, площа займання поступово збільшувалася.

Крім того, губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив атаку на склад компанії Wildberries у селищі Красний Бор. За його словами, інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянка з Самарської області скиглить через удари дронів по складах Wildberries. ВIДЕО