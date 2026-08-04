Атаки дронов: взрывы в Бердянске и пожары в нескольких регионах РФ

В ночь на 4 августа беспилотники атаковали временно оккупированный Бердянск в Запорожской области, а также ряд регионов России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

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В Бердянске в течение ночи раздавались взрывы. По сообщениям местных ресурсов, российская противовоздушная оборона пыталась отразить атаку ударных беспилотников, которые фиксировались над городом.

В российском Сизране Самарской области пожар возник в районе нефтеперерабатывающего завода. В соцсетях опубликовали видео с пламенем и густым дымом. Сизранский НПЗ является одним из предприятий топливно-энергетического комплекса РФ и ранее уже подвергался атакам беспилотников.

Еще один масштабный пожар произошел в городе Чехове Московской области. По предварительной информации, атаке подвергся один из складов Wildberries. Как сообщают местные каналы, площадь возгорания постепенно увеличивалась.

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил атаку на склад компании Wildberries в поселке Красный Бор. По его словам, информация о масштабах повреждений уточняется.

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