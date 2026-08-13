После ударов Украины по НПЗ дефицит бензина дошел до Москвы: на АЗС очереди, АИ-95 местами отсутствует

В Москве и Московской области вновь возникли перебои с бензином — на части АЗС топлива нет, а у заправок, где оно осталось, образуются очереди. Особенно ощутимым стал дефицит бензина АИ-95.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на сообщения жителей Москвы и Подмосковья.

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АИ-95 исчезает с московских АЗС

По словам россиян, АИ-95 отсутствует на части заправок "Газпрома" и "Роснефти", где литр стоит около 71–74 рублей, а также на АЗС "Нефтьмагистраль" и Teboil, где цены достигают 85–95 рублей и выше.

Один из жителей рассказал, что по дороге за город смог найти АИ-95 только на одной заправке, возле которой образовалась большая очередь.

О проблемах сообщают и на Ярославском шоссе. По словам местного жителя, там работает лишь около половины АЗС, а очереди местами выходят прямо на трассу.

Еще одна жительница Москвы заявила, что не смогла найти АИ-95 на нескольких заправках, которые объехала, а там, где бензин был, его стоимость достигала 120 рублей за литр.

"Там, где есть бензин, ночью снова выстраиваются очереди, на многих заправках бензина нет вообще", — рассказал один из жителей российской столицы.

Также поступают сообщения о пустых АЗС Teboil и "Трасса" на Красноармейском шоссе и нехватке бензина на заправках "Татнефти" в Королеве.

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Проблемы с топливом фиксируются уже как минимум в 18 регионах РФ

Перебои с бензином в Москве и области возникли на фоне новой серии ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По данным российских СМИ, проблемы с топливом фиксируются уже как минимум в 18 регионах РФ. Помимо Москвы и Подмосковья, о них сообщают в Калужской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской, Рязанской, Липецкой и Воронежской областях, Башкортостане, а также в Приморском, Краснодарском и Красноярском краях.

В частности, в Оренбургской области после удара БПЛА остановился Орский НПЗ — единственный крупный нефтеперерабатывающий завод региона. Местные власти заявили о повреждении ключевой инфраструктуры и предупредили, что из-за импортного оборудования и санкций ремонт может длиться до шести месяцев.

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Переработка нефти в РФ упала до минимума с 2002 года

По оценке EA Analytics, в июле объемы нефтепереработки в России упали до 3,6 млн баррелей в сутки — самого низкого уровня с 2002 года.

Источник российского "Коммерсанта" на топливном рынке ранее предполагал, что до конца года российские НПЗ, скорее всего, не смогут вернуться к прежним объемам производства топлива.

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