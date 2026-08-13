Після ударів України по НПЗ дефіцит бензину дістався Москви: на АЗС черги, АІ-95 подекуди немає

У Москві та Московській області знову виникли перебої з бензином – на частині АЗС пального немає, а біля заправок, де воно залишається, утворюються черги. Особливо відчутним став дефіцит бензину АІ-95.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на повідомлення жителів Москви та Підмосков'я.

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АІ-95 зникає з московських АЗС

За словами росіян, АІ-95 немає на частині заправок "Газпрому" та "Роснефти", де літр коштує близько 71–74 рублів, а також на АЗС "Нефтьмагистраль" і Teboil, де ціни сягають 85–95 рублів і вище.

Один із жителів розповів, що дорогою за місто зміг знайти АІ-95 лише на одній заправці, біля якої утворилася велика черга.

Про проблеми повідомляють і на Ярославському шосе. За словами місцевого жителя, там працює лише близько половини АЗС, а черги подекуди виходять безпосередньо на трасу.

Ще одна жителька Москви заявила, що не змогла знайти АІ-95 на кількох заправках, які об'їхала, а там, де бензин був, його вартість сягала 120 рублів за літр.

"Там, де бензин є, черги стоять вночі знову, на багатьох заправках бензину немає взагалі ніякого", – розповів один із жителів російської столиці.

Також надходять повідомлення про порожні АЗС Teboil і "Трасса" на Красноармійському шосе та нестачу бензину на заправках "Татнефти" у Корольові.

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Проблеми з пальним фіксують уже щонайменше у 18 регіонах РФ

Перебої з бензином у Москві та області виникли на тлі нової серії ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах.

За даними російських ЗМІ, проблеми з пальним фіксують уже щонайменше у 18 регіонах РФ. Крім Москви та Підмосков'я, про них повідомляють у Калузькій, Саратовській, Смоленській, Ростовській, Тамбовській, Тульській, Ульяновській, Пензенській, Оренбурзькій, Рязанській, Липецькій та Воронезькій областях, Башкортостані, а також у Приморському, Краснодарському та Красноярському краях.

Зокрема, в Оренбурзькій області після удару БПЛА зупинився Орський НПЗ – єдиний великий нафтопереробний завод регіону. Місцева влада заявила про пошкодження ключової інфраструктури та попередила, що через імпортне обладнання й санкції ремонт може тривати до шести місяців.

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Переробка нафти в РФ впала до мінімуму з 2002 року

За оцінкою EA Analytics, у липні обсяги нафтопереробки в Росії падали до 3,6 млн барелів на добу – найнижчого рівня з 2002 року.

Джерело російського "Коммерсанта" на паливному ринку раніше припускало, що до кінця року російські НПЗ, найімовірніше, не зможуть повернутися до попередніх обсягів виробництва пального.

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