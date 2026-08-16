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Новини Атака дронів на регіони РФ Удари по Wildberries
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Дрони атакували Московську область: у Подольську палає найбільший склад Wildberries, у Домодєдово під ударом склади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 16 серпня 2026 року безпілотники атакували Московську область. Попри те, що мер Москви Сергій Собянін звітував про збиті БпЛА, є влучання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Атака на Подольськ

Після атаки горить найбільший склад Wildberries у Подольську Московської області.

За кадрами очевидців OSINT-аналітик ASTRA встановив, що палає логістичний комплекс Wildberries за адресою: Подольськ, Коледіно, Троїцька вул., 20. Площа складу становить понад 200 000 кв. м - це найбільший склад компанії.

Удар по Wildberries у Подольську
Удар по Wildberries у Подольську
Удар по Wildberries у Подольську
Удар по Wildberries у Подольську
Удар по Wildberries у Подольську

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після ударів України по НПЗ дефіцит бензину дістався Москви: на АЗС черги, АІ-95 подекуди немає

Атака на Домодєдово

Крім того, як зазначається, ще один логістичний центр палає в Домодєдово Московської області після атаки українських безпілотників.

У ніч проти 16 серпня мер столиці повідомляв про відбиття атак українських БПЛА та про трьох постраждалих унаслідок нічних ударів. Жителі Московської області опублікували кадри з масштабними пожежами.

За фотографіями очевидців OSINT-аналітик ASTRA встановив, що ще одна пожежа сталося на складі №15 у сортувально-логістичному комплексі "Сєвєрне Домодєдово".

пожежа на складі Домодєдово
пожежа на складі Домодєдово
пожежа на складі Домодєдово
пожежа на складі Домодєдово
пожежа на складі Домодєдово

Також читайте: Складські приміщення атаковані в трьох регіонах РФ. Серед них - склади Wildberries. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Удари по РФ (1226) Московська область РФ (14)
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Топ коментарі
+15
Досвід життєвий показує: кацапи, на відміну від українців, "живуть з магазину". Звички до масових продовольчих заготовок, мінімум на один холодний сезон, у них відсутній. Тому удар по продовольчих складах, для них буде болючішим...
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16.08.2026 07:50 Відповісти
+8
Це добре, що Абрамовіч дозволяє атакувати передмісття Москви. Як казав йому тенисіст, штангіст. піаніст та стрелець з лука в сортіре адміністрації президента (щоб ЦРУ не підслуховувало) дозволь хоч Капотню та Зеленоград, бо народ починає щось підозрювать! С вас, як завжди, Собянін хай відчитається за сотні дронів, що збили при подльоті на Кремль.
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16.08.2026 07:50 Відповісти
+8
Если уничтожат даже 100 военкоматов, ущерб будет минимальным. Это просто дешевые офисные помещения которые легко заменить. Все данные в цифровом виде.
А оборот Wildberries 3% ВВП РФ
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16.08.2026 08:42 Відповісти

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