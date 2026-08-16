Дрони атакували Московську область: у Подольську палає найбільший склад Wildberries, у Домодєдово під ударом склади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти неділі, 16 серпня 2026 року безпілотники атакували Московську область. Попри те, що мер Москви Сергій Собянін звітував про збиті БпЛА, є влучання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Атака на Подольськ
Після атаки горить найбільший склад Wildberries у Подольську Московської області.
За кадрами очевидців OSINT-аналітик ASTRA встановив, що палає логістичний комплекс Wildberries за адресою: Подольськ, Коледіно, Троїцька вул., 20. Площа складу становить понад 200 000 кв. м - це найбільший склад компанії.
Атака на Домодєдово
Крім того, як зазначається, ще один логістичний центр палає в Домодєдово Московської області після атаки українських безпілотників.
У ніч проти 16 серпня мер столиці повідомляв про відбиття атак українських БПЛА та про трьох постраждалих унаслідок нічних ударів. Жителі Московської області опублікували кадри з масштабними пожежами.
За фотографіями очевидців OSINT-аналітик ASTRA встановив, що ще одна пожежа сталося на складі №15 у сортувально-логістичному комплексі "Сєвєрне Домодєдово".
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