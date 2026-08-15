Поражен ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре и аэродром "Саваслейка", - Генштаб

В ночь на 15 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре Самарской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Зафиксировано попадание в цель с последующим возгоранием на территории объекта.

Что известно о пораженном объекте?

РКЦ "Прогресс" — одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности РФ, производящее ракеты-носители семейства "Союз". Они используются для вывода на орбиту российских космических аппаратов военного, разведывательного и связного назначения. В частности, "Союз-2.1б" задействован в развертывании российской спутниковой группировки "Рассвет" — системы широкополосной спутниковой связи, которую Россия позиционирует как аналог Starlink.

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Кроме того, РКЦ "Прогресс" производит космические аппараты дистанционного зондирования Земли, которые противник использует в разведывательных целях.

Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Удар по вражескому аэродрому

Кроме того, поражен аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Зафиксировано попадание в цель с последующим пожаром на территории аэродрома.

АЭ "Саваслейка" используется, в частности, для базирования и применения истребителей-перехватчиков МиГ-31К — носителей аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

"Работа по ключевым военным и военно-промышленным целям противника продолжается", — отмечают в Генштабе.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что украинские дальнобойные удары поразили "Прогресс", "Саваслейку" и нефтяной объект РФ.