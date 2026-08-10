Силы обороны поразили НПЗ "ТАНЕКО" в Татарстане, подтверждены повреждения завода "Ильский" и аэродрома в Крыму, - Генштаб
В ночь на 10 августа 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "ТАНЕКО" в Нижнекамске в Республике Татарстан. На территории предприятия зафиксирован пожар.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Также украинские военные нанесли удар по ремонтному подразделению российских войск в Хрустальном Луганской области, складу материально-технических средств в Новоселидовке Донецкой области и полевому артиллерийскому складу в Боевом на Донетчине.
Масштаб ущерба, нанесенного российским объектам, в настоящее время уточняется.
Поражение НПЗ "Ильский"
Силы обороны также подтвердили последствия предыдущих ударов по российским объектам.
Так, после поражения 8 августа нефтеперерабатывающего завода "Ильский" в Краснодарском крае подтверждено повреждение колонны первичной переработки нефти АВТ-6.
Кроме того, после удара 3 августа по аэродрому "Гвардейское" в оккупированном Крыму подтверждено уничтожение девяти горизонтальных резервуаров с авиационным топливом. Еще два ангара для авиационной техники получили повреждения.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — подчеркнули в Генштабе.
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