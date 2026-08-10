Сили оборони уразили НПЗ "ТАНЕКО" в Татарстані, підтверджено пошкодження заводу "Ільський" та аеродрому в Криму, - Генштаб

У ніч на 10 серпня 2026 року Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську в Республіці Татарстан. На території підприємства зафіксували пожежу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Також українські військові уразили ремонтний підрозділ російських військ у Хрустальному Луганської області, склад матеріально-технічних засобів у Новоселідовці Донецької області та польовий артилерійський склад у Бойовому на Донеччині.

Ступінь завданих російським об'єктам збитків наразі уточнюється.

Ураження НПЗ "Ільський"

Сили оборони також підтвердили наслідки попередніх ударів по російських об'єктах.

Так, після ураження 8 серпня нафтопереробного заводу "Ільський" у Краснодарському краї підтверджено пошкодження колони первинної переробки нафти АВТ-6.

Крім того, після удару 3 серпня по аеродрому "Гвардійське" в окупованому Криму підтверджено знищення дев'яти горизонтальних резервуарів з авіаційним пальним. Ще два ангари для авіаційної техніки зазнали пошкоджень.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - наголосили у Генштабі.

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