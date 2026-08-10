Дрони атакують Татарстан: під ударом НПЗ у Нижньокамську. ВIДЕО

Уранці 10 серпня в російському Татарстані пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників, зокрема в районі Нижньокамська, де розташовані великі нафтопереробні підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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За попередніми даними, мешканці Нижньокамська чули вибухи та повідомляли про проліт безпілотників.

Інформація про можливі влучання, пожежі чи інші наслідки атаки наразі уточнюється. Російська влада офіційних подробиць щодо ситуації на момент публікації не повідомила.

Які НПЗ розташовані в Нижньокамську

Нижньокамськ є одним із ключових центрів нафтопереробки Росії. У місті розташовані великі підприємства "ТАНЕКО" та "ТАІФ-НК", які займаються переробкою нафти та газового конденсату.

ТАНЕКО - Татарстанський нафто-переробний комплекс, що входить до групи "Татнефть". Це один із найбільших і найсучасніших НПЗ Росії. Підприємство спеціалізується на глибокій переробці нафти та виробництві, зокрема, бензину, дизельного й авіаційного палива. Офіційний сайт підприємства підтверджує його належність до групи "Татнефть".

12 червня 2026 року Сили оборони вже завдавали удару по "ТАНЕКО". Після тієї атаки завод, за даними Reuters, повністю зупиняв переробку нафти.

ТАІФ-НК - інший великий НПЗ у Нижньокамську. Його проєктна потужність становить близько 7,3 млн тонн нафти на рік, а також до 1 млн тонн газового конденсату. Підприємство історично пов'язане з татарстанською групою "ТАІФ".

Особливість полягає в тому, що "ТАНЕКО" і "ТАІФ-НК" фактично працюють в одному великому промисловому кластері Нижньокамська, поруч із "Нижньокамськнафтохімом" та енергетичними об'єктами.

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