Дроны атакуют Татарстан: под ударом НПЗ в Нижнекамске. ВИДЕО

Утром 10 августа в российском Татарстане прогремела серия взрывов. Местные жители сообщают о нападении беспилотников, в частности в районе Нижнекамска, где расположены крупные нефтеперерабатывающие предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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По предварительным данным, жители Нижнекамска слышали взрывы и сообщали о пролете беспилотников.

Информация о возможных попаданиях, пожарах или других последствиях атаки в настоящее время уточняется. Российские власти на момент публикации не сообщили официальных подробностей о ситуации.

Какие НПЗ расположены в Нижнекамске

Нижнекамск является одним из ключевых центров нефтепереработки России. В городе расположены крупные предприятия "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК", занимающиеся переработкой нефти и газового конденсата.

"ТАНЕКО" — Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс, входящий в группу "Татнефть". Это один из крупнейших и самых современных НПЗ России. Предприятие специализируется на глубокой переработке нефти и производстве, в частности, бензина, дизельного и авиационного топлива. Официальный сайт предприятия подтверждает его принадлежность к группе "Татнефть".

12 июня 2026 года Силы обороны уже наносили удар по "ТАНЕКО". После той атаки завод, по данным Reuters, полностью остановил переработку нефти.

ТАИФ-НК — еще один крупный НПЗ в Нижнекамске. Его проектная мощность составляет около 7,3 млн тонн нефти в год, а также до 1 млн тонн газового конденсата. Предприятие исторически связано с татарстанской группой "ТАИФ".

Особенность заключается в том, что "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" фактически работают в одном крупном промышленном кластере Нижнекамска, рядом с "Нижнекамскнефтехимом" и энергетическими объектами.

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