РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15515 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
4 749 20

Дроны атакуют Татарстан: под ударом НПЗ в Нижнекамске. ВИДЕО

Утром 10 августа в российском Татарстане прогремела серия взрывов. Местные жители сообщают о нападении беспилотников, в частности в районе Нижнекамска, где расположены крупные нефтеперерабатывающие предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По предварительным данным, жители Нижнекамска слышали взрывы и сообщали о пролете беспилотников.

Информация о возможных попаданиях, пожарах или других последствиях атаки в настоящее время уточняется. Российские власти на момент публикации не сообщили официальных подробностей о ситуации.

Какие НПЗ расположены в Нижнекамске

Нижнекамск является одним из ключевых центров нефтепереработки России. В городе расположены крупные предприятия "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК", занимающиеся переработкой нефти и газового конденсата.

"ТАНЕКО" — Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс, входящий в группу "Татнефть". Это один из крупнейших и самых современных НПЗ России. Предприятие специализируется на глубокой переработке нефти и производстве, в частности, бензина, дизельного и авиационного топлива. Официальный сайт предприятия подтверждает его принадлежность к группе "Татнефть".

12 июня 2026 года Силы обороны уже наносили удар по "ТАНЕКО". После той атаки завод, по данным Reuters, полностью остановил переработку нефти.

ТАИФ-НК — еще один крупный НПЗ в Нижнекамске. Его проектная мощность составляет около 7,3 млн тонн нефти в год, а также до 1 млн тонн газового конденсата. Предприятие исторически связано с татарстанской группой "ТАИФ".

Особенность заключается в том, что "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" фактически работают в одном крупном промышленном кластере Нижнекамска, рядом с "Нижнекамскнефтехимом" и энергетическими объектами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ поразили Ильский и Сызранский НПЗ и пост "Сиваш", - Генштаб

Автор: 

беспилотник (5569) НПЗ (645) Татарстан (48)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
обидва НПЗ входять до числа так званих "бензинових". Зупинка на місяць хоча би однієї АВТ з трьох (на ТАНЕКО дві, на ТАИФ-НК одна) вже було би гарним результатом. Хай переходять на самоварний Євро-півтора, а турбованих китайців міняють на дєдушкіни "шестьоркі".
показать весь комментарий
10.08.2026 08:11 Ответить
+4
Потужно... Знову долетіло два дирчика... А куди подівались потужні відосики про дефіцит бензину ? Зато в Україні кацапи за добу рознесли половину газовидобутку... 😡😡😡
показать весь комментарий
10.08.2026 09:18 Ответить
+3
відстань від Харкова таж сама, більше того - між ТАНЕКО та СЕЗ "Алабуга" по прямій 25 кілометрі. Тільки одне "але": на ТАНЕКО нема ППО, а кругом СЕЗ "Алабуга" вже давно два десятка позицій панцерів та торів, тому тихохідні дрони туди просто не долітають.
показать весь комментарий
10.08.2026 09:19 Ответить

Загрузка...

 
 