Уражено ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі та аеродром "Саваслейка", - Генштаб
У ніч на 15 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі Самарської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Зафіксовано влучання в ціль з подальшою пожежею на території об'єкту.
Що про уражений об'єкт відомо?
РКЦ "Прогрес" - одне з ключових підприємств ракетно-космічної промисловостіРФ, що виробляє ракети-носії сімейства "Союз". Вони використовуються для виведення на орбіту російських космічних апаратів військового, розвідувального та зв’язкового призначення. Зокрема, "Союз-2.1б" залучається до розгортання російського супутникового угруповання "Рассвет" - системи широкосмугового супутникового зв’язку, яку Росія позиціонує як аналог Starlink.
Також РКЦ "Прогрес" виробляє космічні апарати дистанційного зондування Землі, які противник задіює з розвідувальною метою.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Удар по ворожому аеродрому
Окрім того, уражено аеродром "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ. Зафіксовано влучання в ціль з подальшою пожежею на території аеродрому.
АЕ "Саваслейка" використовується, зокрема, для базування та застосування винищувачів-перехоплювачів МіГ-31К – носіїв аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".
"Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що українські далекобійні удари уразили "Прогрес", "Саваслейку" та нафтовий об’єкт РФ.
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