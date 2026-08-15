Уражено ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі та аеродром "Саваслейка", - Генштаб

У ніч на 15 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі Самарської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Зафіксовано влучання в ціль з подальшою пожежею на території об'єкту.

Що про уражений об'єкт відомо?

РКЦ "Прогрес" - одне з ключових підприємств ракетно-космічної промисловостіРФ, що виробляє ракети-носії сімейства "Союз". Вони використовуються для виведення на орбіту російських космічних апаратів військового, розвідувального та зв’язкового призначення. Зокрема, "Союз-2.1б" залучається до розгортання російського супутникового угруповання "Рассвет" - системи широкосмугового супутникового зв’язку, яку Росія позиціонує як аналог Starlink.

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Також РКЦ "Прогрес" виробляє космічні апарати дистанційного зондування Землі, які противник задіює з розвідувальною метою.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Удар по ворожому аеродрому

Окрім того, уражено аеродром "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ. Зафіксовано влучання в ціль з подальшою пожежею на території аеродрому.

АЕ "Саваслейка" використовується, зокрема, для базування та застосування винищувачів-перехоплювачів МіГ-31К – носіїв аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

"Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває", - наголошують у Генштабі.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що українські далекобійні удари уразили "Прогрес", "Саваслейку" та нафтовий об’єкт РФ.