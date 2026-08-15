Момент запуску українських ракет FP-5 "Фламінго" у напрямку Самарської області РФ. ВIДЕО

Уночі проти 15 серпня в російській Самарі пролунали вибухи, а в українських соцмережах з’явилися кадри запуску українських ракет FP-5 "Фламінго" у напрямку Самарської області РФ.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, на тлі повідомлень про вибухи в Самарі Денис Штілерман, співвласник компанії Fire Point, яка, зокрема, виробляє ракети "Фламінго", опублікував кадри нічного запуску ракет.

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Також губернатор Самарської області заявив про ракетний удар по одному з промислових підприємств регіону.

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