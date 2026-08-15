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Момент запуску українських ракет FP-5 "Фламінго" у напрямку Самарської області РФ. ВIДЕО

Уночі проти 15 серпня в російській Самарі пролунали вибухи, а в українських соцмережах з’явилися кадри запуску українських ракет FP-5 "Фламінго" у напрямку Самарської області РФ.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, на тлі повідомлень про вибухи в Самарі Денис Штілерман, співвласник компанії Fire Point, яка, зокрема, виробляє ракети "Фламінго", опублікував кадри нічного запуску ракет.

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Також губернатор Самарської області заявив про ракетний удар по одному з промислових підприємств регіону.

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Самара (28) атака (1939) ЗСУ (8998) ракета Фламінго (33)
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Топ коментарі
+8
Якась приватна особа, а точніше, єврей все життя проживший в Москві, публікує запуски бойових ракет. Українських ракет по Москві.
Зебіли, я правильно зрозумів?
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15.08.2026 11:23 Відповісти
+7
тобто!
ші загружено поповній!
раз на місяць малювати мультики для бидло марафону.

ефективність наших атак виміркується воплями на болотах, а не переможними реляціями у конкурсі капітанів від зеленого гундосого поца!!!!
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15.08.2026 11:21 Відповісти
+5
Дві ракети запустили. І все...
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15.08.2026 11:12 Відповісти

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