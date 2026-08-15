Момент запуску українських ракет FP-5 "Фламінго" у напрямку Самарської області РФ. ВIДЕО
Уночі проти 15 серпня в російській Самарі пролунали вибухи, а в українських соцмережах з’явилися кадри запуску українських ракет FP-5 "Фламінго" у напрямку Самарської області РФ.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, на тлі повідомлень про вибухи в Самарі Денис Штілерман, співвласник компанії Fire Point, яка, зокрема, виробляє ракети "Фламінго", опублікував кадри нічного запуску ракет.
Також губернатор Самарської області заявив про ракетний удар по одному з промислових підприємств регіону.
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Зебіли, я правильно зрозумів?
ші загружено поповній!
раз на місяць малювати мультики для бидло марафону.
ефективність наших атак виміркується воплями на болотах, а не переможними реляціями у конкурсі капітанів від зеленого гундосого поца!!!!