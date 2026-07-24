Пуск української ракети "Фламінго" по заводу "Авітек" у російському Кірові. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відео запуску української ракети "Фламінго", яка успішно уразила об'єкт ВПК РФ за тисячу кілометрів від кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні кадри опублікував головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман.

Ціллю української ракети став авіаційний завод "Авітек" у місті Кіров, який займається виробництвом та обслуговуванням військової техніки та комплектуючих для систем ППО. Успішне влучання продемонструвало ефективність новітніх розробок вітчизняного оборонно-промислового комплексу під час ударів по глибокому тилу ворога.

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