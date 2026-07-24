Запуск украинской ракеты "Фламинго" по заводу "Авитек" в российском Кирове

В сети появилось видео запуска украинской ракеты "Фламинго", которая успешно поразила объект ВПК РФ в тысяче километров от границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры опубликовал главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман.

Целью украинской ракеты стал авиационный завод "Авитек" в городе Кирове, который занимается производством и обслуживанием военной техники и комплектующих для систем ПВО. Успешное попадание продемонстрировало эффективность новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса при нанесении ударов по глубокому тылу врага.

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