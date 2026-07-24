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Запуск украинской ракеты "Фламинго" по заводу "Авитек" в российском Кирове

В сети появилось видео запуска украинской ракеты "Фламинго", которая успешно поразила объект ВПК РФ в тысяче километров от границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры опубликовал главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман.

Целью украинской ракеты стал авиационный завод "Авитек" в городе Кирове, который занимается производством и обслуживанием военной техники и комплектующих для систем ПВО. Успешное попадание продемонстрировало эффективность новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса при нанесении ударов по глубокому тылу врага.

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Смотрите: Взрывы прогремели в российском Кирове: под ударом, вероятно, завод "Авиатек". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ракеты (4062) ракета Фламинго (31) Fire Point (38) Кировская область (2)
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Топ комментарии
+17
"Їм хоч "тризуб" над Кремлем постав - все одно скажуть, що "криво"...". (П. Порошенко).
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24.07.2026 09:40 Ответить
+11
і шо? РФ пускає таких в рази більше, а ще бє балістикою - програму якою зупинив такий собі Вовочка
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24.07.2026 09:33 Ответить
+10
не ******** кацапстан погано,
бомлять кацапстан, - все одно не так,

коментатори незадовлені
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24.07.2026 09:37 Ответить

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