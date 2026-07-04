Местные жители РФ засняли пролет украинских крылатых ракет FP-5 "Фламинго" в направлении Воткинска. ВИДЕО

Во время одной из атак на регионы РФ местные жители засняли пролет украинских крылатых ракет FP-5 "Фламинго".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в подписи к опубликованному видео отмечается, что несколько украинских крылатых ракет двигались в направлении города Воткинск.

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Видео снимали очевидцы, наблюдавшие за полетом ракет в небе во время атаки на российские регионы.

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