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Местные жители РФ засняли пролет украинских крылатых ракет FP-5 "Фламинго" в направлении Воткинска. ВИДЕО
Во время одной из атак на регионы РФ местные жители засняли пролет украинских крылатых ракет FP-5 "Фламинго".
Как сообщает Цензор.НЕТ, в подписи к опубликованному видео отмечается, что несколько украинских крылатых ракет двигались в направлении города Воткинск.
Видео снимали очевидцы, наблюдавшие за полетом ракет в небе во время атаки на российские регионы.
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