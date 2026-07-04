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Местные жители РФ засняли пролет украинских крылатых ракет FP-5 "Фламинго" в направлении Воткинска. ВИДЕО

Во время одной из атак на регионы РФ местные жители засняли пролет украинских крылатых ракет FP-5 "Фламинго".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в подписи к опубликованному видео отмечается, что несколько украинских крылатых ракет двигались в направлении города Воткинск.

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Видео снимали очевидцы, наблюдавшие за полетом ракет в небе во время атаки на российские регионы.

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Автор: 

россия (98184) атака (1693) ВСУ (7925) ракета Фламинго (31)
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Топ комментарии
+28
А толку від них якщо жодна ракета не долетіла бо їх збили і мільйони викинули в трубу. Невже не можна знайти ближче цілі, бо як бачимо ця фламінга дуже повільна і дуже громіздка більш схожа на великий фалос чи вундервафлю типу Фау-2 і на далекі відстані вона може долетіти тільки в ідеальних умовах де немає жодного рашистського ПВО
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04.07.2026 14:38 Ответить
+27
якщо це три різні ракети, а не одна й та сама, то вже 26 запустили, ще з того року залишилось 2974 штуки на складах.
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04.07.2026 14:36 Ответить
+12
Серйозно. На якій тязі вони літають. Це швидкість Шахеда.
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04.07.2026 14:40 Ответить

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