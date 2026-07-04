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Місцеві жителі РФ зафільмували проліт українських крилатих ракет FP-5 "Фламінго" у напрямку Воткінська. ВIДЕО
Під час однієї з атак на регіони РФ місцеві жителі зафільмували проліт українських крилатих ракет FP-5 "Фламінго".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у дописі до оприлюдненого відео зазначається, що кілька українських крилатих ракет рухалися у напрямку міста Воткінськ.
Відео знімали очевидці, які спостерігали за польотом ракет у небі під час атаки на російські регіони.
Топ коментарі
+28 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар04.07.2026 14:38 Відповісти Посилання
+27 Максим Коваленко
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+12 mycolatesl
показати весь коментар04.07.2026 14:40 Відповісти Посилання
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