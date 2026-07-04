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Місцеві жителі РФ зафільмували проліт українських крилатих ракет FP-5 "Фламінго" у напрямку Воткінська. ВIДЕО

Під час однієї з атак на регіони РФ місцеві жителі зафільмували проліт українських крилатих ракет FP-5 "Фламінго".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у дописі до оприлюдненого відео зазначається, що кілька українських крилатих ракет рухалися у напрямку міста Воткінськ.

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Відео знімали очевидці, які спостерігали за польотом ракет у небі під час атаки на російські регіони.

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росія (70763) атака (1782) ЗСУ (8945) ракета Фламінго (32)
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Топ коментарі
+28
А толку від них якщо жодна ракета не долетіла бо їх збили і мільйони викинули в трубу. Невже не можна знайти ближче цілі, бо як бачимо ця фламінга дуже повільна і дуже громіздка більш схожа на великий фалос чи вундервафлю типу Фау-2 і на далекі відстані вона може долетіти тільки в ідеальних умовах де немає жодного рашистського ПВО
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04.07.2026 14:38 Відповісти
+27
якщо це три різні ракети, а не одна й та сама, то вже 26 запустили, ще з того року залишилось 2974 штуки на складах.
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04.07.2026 14:36 Відповісти
+12
Серйозно. На якій тязі вони літають. Це швидкість Шахеда.
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04.07.2026 14:40 Відповісти

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