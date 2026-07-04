Місцеві жителі РФ зафільмували проліт українських крилатих ракет FP-5 "Фламінго" у напрямку Воткінська. ВIДЕО

Під час однієї з атак на регіони РФ місцеві жителі зафільмували проліт українських крилатих ракет FP-5 "Фламінго".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у дописі до оприлюдненого відео зазначається, що кілька українських крилатих ракет рухалися у напрямку міста Воткінськ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відео знімали очевидці, які спостерігали за польотом ракет у небі під час атаки на російські регіони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кадри влучання двох ракет "Фламінго" по оборонному заводу у російському Волгограді. ВIДЕО

Дивіться також: Росіянин лається і спостерігає проліт та влучання ракети FP-5 "Фламінго" по заводу у Чувашії. ВIДЕО