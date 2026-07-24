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Взрывы прогремели в российском Кирове: под ударом, вероятно, завод "Авиатек". ВИДЕО+ФОТО
Утром в российском Кирове прогремели взрывы, в результате чего над городом виден столб дыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные жители в соцсетях.
Подробности
Предварительно, под удар попало предприятие "Авитек", входящее в российский авиационно-оборонный комплекс.
"Авиатек" специализируется на производстве авиационных комплектующих, зенитных управляемых ракет, а также средств спасения пилотов.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что после атаки беспилотников в Ленинградской области временно приостановили работу двух логистических комплексов Wildberries. В Твери также произошел пожар.
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