Взрывы прогремели в российском Кирове: под ударом, вероятно, завод "Авиатек". ВИДЕО+ФОТО

Утром в российском Кирове прогремели взрывы, в результате чего над городом виден столб дыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные жители в соцсетях.

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Подробности

Предварительно, под удар попало предприятие "Авитек", входящее в российский авиационно-оборонный комплекс.

"Авиатек" специализируется на производстве авиационных комплектующих, зенитных управляемых ракет, а также средств спасения пилотов.















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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что после атаки беспилотников в Ленинградской области временно приостановили работу двух логистических комплексов Wildberries. В Твери также произошел пожар.

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