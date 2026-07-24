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Взрывы прогремели в российском Кирове: под ударом, вероятно, завод "Авиатек". ВИДЕО+ФОТО

Утром в российском Кирове прогремели взрывы, в результате чего над городом виден столб дыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные жители в соцсетях.

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Подробности

Предварительно, под удар попало предприятие "Авитек", входящее в российский авиационно-оборонный комплекс.

"Авиатек" специализируется на производстве авиационных комплектующих, зенитных управляемых ракет, а также средств спасения пилотов.

Удар по российскому Кирову 24 июля 2026 года
Удар по российскому Кирову 24 июля 2026 года
Удар по российскому Кирову 24 июля 2026 года
Удар по российскому Кирову 24 июля 2026 года
Удар по российскому Кирову 24 июля 2026 года
Удар по российскому Кирову 24 июля 2026 года
Удар по российскому Кирову 24 июля 2026 года

Читайте: После атак украинских дронов "Яндекс Маркет" отказался нести ответственность за последствия ударов БПЛА, - российские СМИ

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что после атаки беспилотников в Ленинградской области временно приостановили работу двух логистических комплексов Wildberries. В Твери также произошел пожар.

Читайте: Украинские дроны за неделю вывели из строя около 8% складских мощностей крупнейшего маркетплейса РФ Wildberries, - российские СМИ

Автор: 

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