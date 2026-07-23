После атак украинских дронов "Яндекс Маркет" отказался нести ответственность за последствия ударов БПЛА, - российские СМИ

Российский маркетплейс "Яндекс Маркет" после атак украинских беспилотников на логистические объекты в РФ изменил условия сотрудничества с продавцами. Компания официально отказалась нести ответственность за последствия ударов БПЛА и других военных событий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, в том числе "Медузу", соответствующие изменения внесены в договор с продавцами, размещающими товары на платформе.

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В перечень форс-мажорных обстоятельств, освобождающих маркетплейс от ответственности, включили любые последствия применения вооружения, военной техники, летательных аппаратов, в частности беспилотников. Также в этот список включили террористические акты, военные действия, чрезвычайное или военное положение, забастовки, массовые беспорядки, запреты государственных органов, утечки опасных веществ и стихийные бедствия.

В то же время новая редакция договора предусматривает, что от ответственности в случае форс-мажора освобождается только сам "Яндекс Маркет". В предыдущей версии документа такая норма распространялась на обе стороны.

Кроме того, компания исключила положение, обязывавшее стороны немедленно уведомлять друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств и подтверждать их документально.

По данным издания, ранее аналогичные изменения в договоры с продавцами внесли и другие крупные российские маркетплейсы. Ozon сделал это 12 июня, а Wildberries - 7 июля, также освободив себя от ответственности за невыполнение обязательств в случае атак беспилотников.

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