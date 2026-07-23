Після атак українських дронів "Яндекс Маркет" відмовився відповідати за наслідки ударів БпЛА, - росЗМІ

Російський маркетплейс "Яндекс Маркет" після атак українських безпілотників на логістичні об'єкти в РФ змінив умови співпраці з продавцями. Компанія офіційно відмовилася нести відповідальність за наслідки ударів БпЛА та інших воєнних подій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, зокрема й "Медузу", відповідні зміни внесли до договору з продавцями, які розміщують товари на платформі.

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До переліку форс-мажорних обставин, що звільняють маркетплейс від відповідальності, віднесли будь-які наслідки застосування озброєння, військової техніки, літальних апаратів, зокрема безпілотників. Також до цього списку включили терористичні акти, воєнні дії, надзвичайний або воєнний стан, страйки, масові заворушення, заборони державних органів, витоки небезпечних речовин і стихійні лиха.

Водночас нова редакція договору передбачає, що від відповідальності у випадку форс-мажору звільняється лише сам "Яндекс Маркет". У попередній версії документа така норма поширювалася на обидві сторони.

Крім того, компанія вилучила положення, яке зобов'язувало сторони негайно повідомляти одна одну про настання форс-мажорних обставин і підтверджувати їх документально.

За даними видання, раніше аналогічні зміни до договорів із продавцями внесли й інші великі російські маркетплейси. Ozon зробив це 12 червня, а Wildberries – 7 липня, також звільнивши себе від відповідальності за невиконання зобов'язань у разі атак безпілотників.

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