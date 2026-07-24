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Вибухи пролунали у російському Кірові: під ударом, ймовірно, завод "Авіатек". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вранці вибухи пролунали у російському Кірові, внаслідок чого над містом видно стовп диму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві у соцмережах.
Подробиці
Попередньо, під удар потрапило підприємство "Авітек", що входить до російського авіаційно-оборонного комплексу.
"Авіатек" спеціалізується на виробництві авіаційних комплектуючих, зенітних керованих ракет, а також засобів порятунку пілотів.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що після атаки безпілотників у Ленінградській області тимчасово призупинили роботу двох логістичних комплексів Wildberries. У Твері також сталася пожежа.
Топ коментарі
+5 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар24.07.2026 09:16 Відповісти Посилання
+4 AbOriginal_UA
показати весь коментар24.07.2026 09:52 Відповісти Посилання
+3 Sergii #613470
показати весь коментар24.07.2026 08:21 Відповісти Посилання
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