Вибухи пролунали у російському Кірові: під ударом, ймовірно, завод "Авіатек". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці вибухи пролунали у російському Кірові, внаслідок чого над містом видно стовп диму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві у соцмережах.

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Подробиці

Попередньо, під удар потрапило підприємство "Авітек", що входить до російського авіаційно-оборонного комплексу.

"Авіатек" спеціалізується на виробництві авіаційних комплектуючих, зенітних керованих ракет, а також засобів порятунку пілотів.















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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що після атаки безпілотників у Ленінградській області тимчасово призупинили роботу двох логістичних комплексів Wildberries. У Твері також сталася пожежа.

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