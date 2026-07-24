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Новини Удари по РФ
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Вибухи пролунали у російському Кірові: під ударом, ймовірно, завод "Авіатек". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці вибухи пролунали у російському Кірові, внаслідок чого над містом видно стовп диму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві у соцмережах.

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Подробиці

Попередньо, під удар потрапило підприємство "Авітек", що входить до російського авіаційно-оборонного комплексу.

"Авіатек" спеціалізується на виробництві авіаційних комплектуючих, зенітних керованих ракет, а також засобів порятунку пілотів.

Удар по російському Кірову 24 липня 2026 року
Удар по російському Кірову 24 липня 2026 року
Удар по російському Кірову 24 липня 2026 року
Удар по російському Кірову 24 липня 2026 року
Удар по російському Кірову 24 липня 2026 року
Удар по російському Кірову 24 липня 2026 року
Удар по російському Кірову 24 липня 2026 року

Читайте: Після атак українських дронів "Яндекс Маркет" відмовився відповідати за наслідки ударів БпЛА, - росЗМІ

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що після атаки безпілотників у Ленінградській області тимчасово призупинили роботу двох логістичних комплексів Wildberries. У Твері також сталася пожежа.

Читайте: Українські дрони за тиждень вивели з ладу близько 8% складських потужностей найбільшого маркетплейса РФ Wildberries , - росЗМІ

Автор: 

росія (70966) Кіровська область (1)
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Топ коментарі
+5
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24.07.2026 09:16 Відповісти
+4
Ужас-ужас. Ну, ужас, но не ужас-ужас-ужас...(с)
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24.07.2026 09:52 Відповісти
+3
Непагано гепнуло, не схоже на безпілотник.
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24.07.2026 08:21 Відповісти

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