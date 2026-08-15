Момент запуска украинских ракет FP-5 "Фламинго" в направлении Самарской области РФ. ВИДЕО
В ночь на 15 августа в российской Самаре раздались взрывы, а в украинских соцсетях появились кадры запуска украинских ракет FP-5 "Фламинго" в направлении Самарской области РФ.
Как передает ЦензорНЕТ, на фоне сообщений о взрывах в Самаре Денис Штилерман, совладелец компании Fire Point, которая, в частности, производит ракеты "Фламинго", опубликовал кадры ночного запуска ракет.
Также губернатор Самарской области заявил о ракетном ударе по одному из промышленных предприятий региона.
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Зебіли, я правильно зрозумів?
ші загружено поповній!
раз на місяць малювати мультики для бидло марафону.
ефективність наших атак виміркується воплями на болотах, а не переможними реляціями у конкурсі капітанів від зеленого гундосого поца!!!!