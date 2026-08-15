РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13662 посетителя онлайн
Новости Видео Ракетная атака Дальнобойные ракеты
2 688 32

Момент запуска украинских ракет FP-5 "Фламинго" в направлении Самарской области РФ. ВИДЕО

В ночь на 15 августа в российской Самаре раздались взрывы, а в украинских соцсетях появились кадры запуска украинских ракет FP-5 "Фламинго" в направлении Самарской области РФ.

Как передает ЦензорНЕТ, на фоне сообщений о взрывах в Самаре Денис Штилерман, совладелец компании Fire Point, которая, в частности, производит ракеты "Фламинго", опубликовал кадры ночного запуска ракет.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также губернатор Самарской области заявил о ракетном ударе по одному из промышленных предприятий региона.

Читайте также: Лишь 5–9 % дальнобойных ударов Украины преодолевают ПВО РФ, ВСУ изматывают врага тактикой насыщения, - AP

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Запуск украинской ракеты "Фламинго" по заводу "Авитек" в российском Кирове. ВИДЕО

Автор: 

Самара (30) атака (1941) ВСУ (8282) ракета Фламинго (32)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Якась приватна особа, а точніше, єврей все життя проживший в Москві, публікує запуски бойових ракет. Українських ракет по Москві.
Зебіли, я правильно зрозумів?
показать весь комментарий
15.08.2026 11:23 Ответить
+7
тобто!
ші загружено поповній!
раз на місяць малювати мультики для бидло марафону.

ефективність наших атак виміркується воплями на болотах, а не переможними реляціями у конкурсі капітанів від зеленого гундосого поца!!!!
показать весь комментарий
15.08.2026 11:21 Ответить
+5
Дві ракети запустили. І все...
показать весь комментарий
15.08.2026 11:12 Ответить

Загрузка...

 
 