Лишь 5–9 % дальнобойных ударов Украины преодолевают ПВО РФ, ВСУ изматывают врага тактикой насыщения, — AP

Лишь 5–9 % украинских средств поражения преодолевают российскую ПВО, однако Украина успешно применяет тактику насыщения, запуская массивы недорогих дронов для перегрузки радаров перед ударом основными средствами (в частности, ракетами "Фламинго"). В июле 2026 года количество дальнобойных атак ВСУ увеличилось в три раза по сравнению с январем, достигая целей на расстоянии более 2500 км в Сибири и на Урале.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на оценки старшего научного сотрудника британского аналитического центра RUSI Джека Вотлинга и мониторинговые данные ACLED сообщает Associated Press.

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Тактика перегрузки и отечественные ракеты "Фламинго"

Как отмечается, чтобы пробить эшелонированную систему ПВО России, Силы обороны Украины применяют следующий метод: первая волна дешевых БПЛА заставляет противника расходовать боекомплект и раскрывать позиции радиолокационных станций, после чего в образовавшиеся пробелы направляются ракеты и тяжелые дроны.

Среди украинского ракетного вооружения AP выделяет отечественные ракеты "Фламинго", которые пока уступают западным аналогам по малозаметности и точности, однако уже позволяют наносить ощутимые удары по логистике врага.

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По данным мониторинговой организации ACLED, в июле Украина нанесла в три раза больше дальнобойных ударов по целям в России и на оккупированных территориях, чем в январе этого года. Большинство украинских ударов имеют дальность до 200 км.

В то же время именно дальнобойные атаки в этом году растут быстрее всего. Из-за этого российскому командованию приходится распределять силы ПВО по значительно большей территории.

Четыре ключевые категории целей ВСУ в глубоком тылу РФ

Согласно анализу AP и ACLED, украинские дальнобойные меры поражения систематически уничтожают четыре типа объектов:

Нефтяная инфраструктура: НПЗ, нефтебазы и терминалы (в частности, в Сибири и на Урале на расстоянии более 2500 км от границы), что создает дефицит топлива в РФ и подрывает экспортные доходы; Предприятия ОПК: заводы по производству микроэлектроники, навигации и компонентов для БПЛА. Удары по таким объектам должны снизить способность России производить оружие в долгосрочной перспективе; ПВО и радары противника: массированные удары в оккупированном Крыму. Как заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди, цель ВСУ — полностью лишить РФ возможности использовать полуостров в качестве логистического и военного плацдарма; Складские и логистические узлы: среди них — объекты сети Wildberries на Урале и в других регионах, которые используются для обеспечения российской группировки войск.

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Последствия ударов стали очевидны даже во время публичных мероприятий в РФ: дым от атак был виден над Санкт-Петербургом во время экономического форума в июне, а угроза БПЛА существенно изменила формат парада 9 мая.

Политический эффект и изменение риторики Дональда Трампа

Эксперты AP отмечают, что успехи кампании по нанесению ударов на большие расстояния изменили позицию Белого дома. Если в феврале 2025 года встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете завершилась спором (после чего США временно приостановили обмен разведданными), то уже на саммите НАТО в июле 2026 года Трамп публично назвал Зеленского "очень эффективным" в ведении войны.

Вотлинг добавляет, что кампания должна доказать Кремлю невозможность "переждать" войну, однако ее окончательный успех зависит от стабильности европейской финансовой и военной поддержки Украины.

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