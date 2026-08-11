Путин планирует до конца года мобилизовать несколько сотен тысяч россиян, ещё столько же — на следующий год, — Зеленский

По данным украинской разведки, Россия готовит новую волну мобилизации осенью, сразу после проведения "выборов" в Госдуму РФ.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главы ГУР Минобороны Олега Иващенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Данные разведки

"Был доклад ГУР Минобороны — Олега Иващенко — о подготовке российской мобилизации. Все подтверждается внутренними российскими документами — они готовят ее на осень, как раз после имитации парламентских выборов", — сказал глава государства.

Масштабы призыва

По словам Зеленского, "план у Путина не особенно сложный: он хочет создать видимость, что россияне якобы поддерживают войну — ведь все партии, которые пока допущены, так или иначе против мира".

"И затем, после так называемых выборов, планирует дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же — на следующий год. Это в дополнение к набору, который они пытаются выполнить по контрактам", — рассказал президент.

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Ответ Украины

Зеленский добавил, что украинским разведкам и спецслужбам уже поставлены задачи по максимальному затруднению реализации этих планов врага.

"Готовимся к своим активным действиям, к максимальному затруднению для России реализации таких планов. Я поставил перед нашими разведывательными и специальными службами Украины соответствующие задачи", — сказал президент.

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