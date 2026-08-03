После сентябрьских выборов Кремль может объявить о новой волне мобилизации, - WSJ

В Кремле не отказались от идеи провести новую волну мобилизации после выборов в Госдуму, запланированных на 20 сентября. Таким образом российские власти намерены пополнить армию, которая продолжает нести значительные потери в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal, такую возможность подтвердили собеседники издания, осведомленные о планах российского руководства.

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Мобилизацию могут объявить после выборов

По информации WSJ, новый призыв позволит привлечь в российскую армию еще несколько тысяч военных. В то же время источники издания отмечают, что этого недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте.

Директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что если Владимир Путин и в дальнейшем будет настаивать на захвате всей территории Донецкой области, у Кремля может не остаться другого выхода.

"Если Путин решит и дальше настаивать на захвате всей территории Донецкой области, у него может просто не остаться выбора, кроме как объявить мобилизацию", - сказал Пухов.

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В армию могут призвать людей без опыта

Издание отмечает, что если во время первой волны мобилизации осенью 2022 года Россия в основном призывала резервистов и людей с военным опытом, то теперь в армию могут начать массово привлекать мужчин с минимальной военной подготовкой или без нее.

В то же время, по оценке WSJ, политические последствия такого решения могут оказаться значительно серьезнее возможного военного эффекта. Издание приводит слова одного из потенциальных призывников — 53-летнего офицера запаса, который заявил, что готов оказать вооруженное сопротивление тем, кто попытается его мобилизовать.

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