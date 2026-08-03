Після вересневих виборів Кремль може оголосити нову хвилю мобілізації, - WSJ

У Кремлі не відмовилися від ідеї провести нову хвилю мобілізації після виборів до Держдуми, запланованих на 20 вересня. Таким чином російська влада хоче поповнити армію, яка продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal, таку можливість підтвердили співрозмовники видання, обізнані з планами російського керівництва.

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Мобілізацію можуть оголосити після виборів

За інформацією WSJ, новий призов дозволить залучити до російської армії ще кілька тисяч військових. Водночас джерела видання зазначають, що цього недостатньо, аби кардинально змінити ситуацію на фронті.

Директор московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов вважає, що якщо Володимир Путін і надалі наполягатиме на захопленні всієї території Донецької області, у Кремля може не залишитися іншого виходу.

"Якщо Путін вирішить і далі наполягати на захопленні всієї території Донецької області, у нього може просто не залишитися вибору, окрім оголосити мобілізацію", – сказав Пухов.

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До війська можуть призвати людей без досвіду

Видання зазначає, що якщо під час першої хвилі мобілізації восени 2022 року Росія переважно призивала резервістів і людей із військовим досвідом, то тепер до армії можуть почати масово залучати чоловіків із мінімальною військовою підготовкою або без неї.

Водночас, за оцінкою WSJ, політичні наслідки такого рішення можуть виявитися значно серйознішими за можливий військовий ефект. Видання наводить слова одного з потенційних призовників – 53-річного офіцера запасу, який заявив, що готовий чинити збройний опір тим, хто спробує його мобілізувати.

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