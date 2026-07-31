Російська православна церква готує ідеологічне підґрунтя для посилення мобілізації, - ЦПД

Російська православна церква розпочала підготовку ідеологічного підґрунтя для посилення мобілізації в РФ.

Як повідомляють у Центрі протидії дезінформації, очільник РПЦ Кирило видав книгу "Війна. За межами видимих ​​причин і наслідків", у якій надає агресії проти України "спокутувального значення", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У виданні стверджується, що "земне призначення росіян - бути воїнами Господа", тому російський народ закликають не "ухилятися від історичного обов’язку бути переможцями" та розглядати патріотизм під "духовним кутом зору".

"Подібна риторика = це свідома психологічна та ідеологічна обробка російського суспільства. У книзі очільник РПЦ участь у війні подає як "богоугодну справу", тим самим знімаючи моральні бар’єри для громадян", - зауважили у ЦПД.

Використання концепту "священної війни" та релігійного культу смерті демонструє, що РПЦ на чолі з Кирилом є не релігійною організацією, а одним із ключових елементів системи державної пропаганди та важливим стовпом воєнної машини Кремля.

"Систематична підтримка збройної агресії та сакралізація воєнних злочинів є прямим аргументом для того, щоб Європейський Союз запровадив персональні санкції проти патріарха РПЦ Кирила", - додали у Центрі протидії дезінформації.

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