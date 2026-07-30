У Держдумі РФ запропонували запровадити обов’язкову премодерацію всіх дописів у соцмережах

Комітет Державної думи РФ з питань захисту сім'ї, питань батьківства, материнства та дитинства виступив із законодавчою ініціативою щодо запровадження обов'язкової попередньої перевірки всіх користувацьких публікацій у соціальних мережах.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Голова комітету Ніна Останіна направила відповідне звернення до федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій. Документ передбачає, що соціальні платформи будуть зобов'язані перевіряти та затверджувати будь-який контент, створений користувачами, ще до моменту його оприлюднення.

Офіційною підставою для впровадження такого механізму названо необхідність захисту неповнолітніх від потенційно небезпечного контенту.

За оцінкою Центру протидії дезінформації, за цим формулюванням приховується спроба встановити максимально жорстку систему цензури в російському сегменті інтернету.

У разі схвалення ініціативи державні органи отримають можливість превентивно виявляти та блокувати небажані висловлювання ще на етапі їх створення, не допускаючи появи неузгодженої думки в публічному просторі.

"Це означатиме перехід від практики карального видалення вже опублікованих дописів до повної заборони будь-якого контенту, який не пройшов попереднє схвалення", - зазначають у ЦПД.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що російські депутати систематично виступають із подібними ініціативами, спрямованими на посилення контролю над інформаційним простором. Запропонований механізм премодерації розглядається як черговий крок до встановлення тотального нагляду за думками громадян.

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