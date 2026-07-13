ЄС запровадив санкції проти VK і державного російського месенджера MAX

Європейський Союз запровадив санкції проти російської компанії VK, її дочірньої структури Communication Platform LLC, яка розробляє державний месенджер MAX, а також виробників систем стеження SORM і низки російських посадовців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в рішенні Ради Європейського Союзу.

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До санкційного списку внесли 11 фізичних осіб та п'ять організацій, яких у ЄС вважають причетними до кібератак, масового стеження та інших ворожих дій Росії.

У Євросоюзі заявили, що компанія VK співпрацювала з російською владою, передаючи персональні дані користувачів, які публікували матеріали з критикою війни проти України або інший контент, заборонений російською владою.

Також у рішенні зазначено, що розробка державного месенджера MAX здійснювалася під контролем Федеральної служби безпеки РФ.

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За даними ЄС, застосунок MAX планують попередньо встановлювати на всі мобільні телефони та планшети, які продаються в Росії, а також інтегрувати з порталом "Госуслуги". Просування месенджера супроводжувалося блокуванням або обмеженням роботи незалежних і західних сервісів, зокрема WhatsApp, Telegram, Instagram і Facebook, а також кампанією проти використання VPN.

У Євросоюзі також наголосили, що застосунок має широкі можливості для збору даних користувачів, зокрема може відстежувати місцезнаходження, контакти, встановлені програми, використання VPN та автоматично оновлюватися без участі власника пристрою. За оцінкою ЄС, інформацію, отриману через MAX, російська влада вже використовувала для переслідування громадян.

Під санкції також потрапили компанії VAS Experts, "Норсі-Транс" і "Цитадель", які виробляють обладнання та програмне забезпечення для російської системи оперативно-розшукових заходів SORM. У ЄС вважають, що вони забезпечують технічну інфраструктуру для масового стеження та контролю інтернет-трафіку.

Крім юридичних осіб, санкції запровадили проти генеральної директорки Communication Platform LLC Олени Багудіної, керівників компаній VAS Experts, "Норсі-Транс" і "Цитадель", співробітника Головного управління Генштабу ЗС РФ Івана Касьяненка, а також керівництва виправної колонії №10 у Мордовії, яке ЄС вважає відповідальним за тортури українських військовополонених і цивільних.

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