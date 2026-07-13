ЕС ввел санкции против VK и государственного российского мессенджера MAX

Европейский Союз ввел санкции против российской компании VK, ее дочерней структуры Communication Platform LLC, разрабатывающей государственный мессенджер MAX, а также против производителей систем слежения SORM и ряда российских чиновников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении Совета Европейского Союза.

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В санкционный список включили 11 физических лиц и пять организаций, которых в ЕС считают причастными к кибератакам, массовой слежке и другим враждебным действиям России.

В Евросоюзе заявили, что компания VK сотрудничала с российскими властями, передавая персональные данные пользователей, которые публиковали материалы с критикой войны против Украины или другой контент, запрещенный российскими властями.

Также в решении указано, что разработка государственного мессенджера MAX осуществлялась под контролем Федеральной службы безопасности РФ.

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По данным ЕС, приложение MAX планируется предустанавливать на все мобильные телефоны и планшеты, продаваемые в России, а также интегрировать с порталом "Госуслуги". Продвижение мессенджера сопровождалось блокировкой или ограничением работы независимых и западных сервисов, в частности WhatsApp, Telegram, Instagram и Facebook, а также кампанией против использования VPN.

В Евросоюзе также подчеркнули, что приложение обладает широкими возможностями для сбора данных пользователей, в частности может отслеживать местонахождение, контакты, установленные программы, использование VPN и автоматически обновляться без участия владельца устройства. По оценке ЕС, информацию, полученную через MAX, российские власти уже использовали для преследования граждан.

Под санкции также попали компании VAS Experts, "Норси-Транс" и "Цитадель", которые производят оборудование и программное обеспечение для российской системы оперативно-розыскных мероприятий SORM. В ЕС считают, что они обеспечивают техническую инфраструктуру для массовой слежки и контроля интернет-трафика.

Помимо юридических лиц, санкции введены в отношении генерального директора Communication Platform LLC Елены Багудиной, руководителей компаний VAS Experts, "Норси-Транс" и "Цитадель", сотрудника Главного управления Генштаба ВС РФ Ивана Касьяненко, а также руководства исправительной колонии № 10 в Мордовии, которое ЕС считает ответственным за пытки украинских военнопленных и гражданских лиц.

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