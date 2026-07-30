В Госдуме РФ предложили ввести обязательную премодерацию всех постов в соцсетях

Комитет Государственной Думы РФ по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства выступил с законодательной инициативой о введении обязательной предварительной проверки всех пользовательских публикаций в социальных сетях.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

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Председатель комитета Нина Останина направила соответствующее обращение в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Документ предусматривает, что социальные платформы будут обязаны проверять и утверждать любой контент, созданный пользователями, еще до момента его публикации.

Официальным основанием для внедрения такого механизма названа необходимость защиты несовершеннолетних от потенциально опасного контента.

По оценке Центра противодействия дезинформации, за этой формулировкой скрывается попытка установить максимально жесткую систему цензуры в российском сегменте интернета.

В случае одобрения инициативы государственные органы получат возможность превентивно выявлять и блокировать нежелательные высказывания еще на этапе их создания, не допуская появления несогласованного мнения в публичном пространстве.

"Это будет означать переход от практики карательного удаления уже опубликованных постов к полному запрету любого контента, не прошедшего предварительное одобрение", - отмечают в ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что российские депутаты систематически выступают с подобными инициативами, направленными на усиление контроля над информационным пространством. Предлагаемый механизм премодерации рассматривается как очередной шаг к установлению тотального надзора за мнениями граждан.

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