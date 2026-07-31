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Новости Мобилизация в РФ
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Русская православная церковь готовит идеологическую основу для усиления мобилизации, - ЦПД

РПЦ готовит идеологическую основу для усиления мобилизации

Русская православная церковь приступила к подготовке идеологической основы для усиления мобилизации в РФ.

Как сообщают в Центре противодействия дезинформации, глава РПЦ Кирилл издал книгу "Война. За пределами видимых причин и последствий", в которой придает агрессии против Украины "искупительное значение", сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В издании утверждается, что "земное предназначение россиян - быть воинами Господа", поэтому российский народ призывают не "уклоняться от исторического долга быть победителями" и рассматривать патриотизм под "духовным углом зрения".

"Подобная риторика - это сознательная психологическая и идеологическая обработка российского общества. В книге глава РПЦ представляет участие в войне как "богоугодное дело", тем самым снимая моральные барьеры для граждан", - отметили в ЦПД.

Использование концепции "священной войны" и религиозного культа смерти демонстрирует, что РПЦ во главе с Кириллом является не религиозной организацией, а одним из ключевых элементов системы государственной пропаганды и важным столпом военной машины Кремля.

"Систематическая поддержка вооруженной агрессии и сакрализация военных преступлений являются прямым поводом для того, чтобы Европейский Союз ввел персональные санкции против патриарха РПЦ Кирилла", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

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Автор: 

Кирилл (935) россия (89059) РПЦ (720) мобилизация (3219) Центр противодействия дезинформации (246)
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Топ комментарии
+4
А тим часом з Бразилії почали масово депортовувати вагітних кацапок.
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31.07.2026 10:45 Ответить
+3
рпц має таке ж відношення до православ'я як я імператор всесвіту
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31.07.2026 11:12 Ответить
+2
ерпеце - сатанинська секта, а не церква
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31.07.2026 11:17 Ответить

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