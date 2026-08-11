Путін планує до кінця року мобілізувати кілька сотень тисяч росіян, ще стільки ж – на наступний рік, - Зеленський

За даними української розвідки, Росія готує нову хвилю мобілізації восени, одразу після проведення "виборів" до Держдуми РФ.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді очільника ГУР МО Олега Іващенка, інформує Цензор.НЕТ.

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Дані розвідки

"Була доповідь ГУР МО – Олега Іващенка – про підготовку російської мобілізації. Все підтверджується внутрішніми російськими документами – вони її готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів", - сказав глава держави.

Масштаби призову

За словами Зеленського, "план у Путіна не особливо складний: він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну – якраз усі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру".

"І потім, після так званих виборів, планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року, плюс ще стільки ж – на наступний рік. Це на додачу до набору, який вони намагаються виконати по контрактах", - розповів президент.

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Відповідь України

Зеленський додав, що українським розвідкам та спецслужбам уже поставлені завдання для максимального ускладнення реалізації цих планів ворога.

"Готуємося до своїх активних дій, максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів. Я визначив нашим розвідкам і спеціальним службам України відповідні завдання", - сказав президент.

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