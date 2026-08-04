Кремль готує приховану мобілізацію через падіння набору контрактників, – СЗР

У Росії фіксують дедалі більше ознак підготовки до посилення мобілізаційної готовності на тлі сповільнення набору контрактників до армії. Водночас Кремль, імовірно, намагатиметься уникнути відкритого оголошення нової хвилі мобілізації щонайменше до парламентських виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

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Набір контрактників сповільнився

За даними СЗР, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв визнав, що у першому півріччі 2026 року контракти з Міноборони РФ підписали близько 200 тис. осіб, ще 16 тис. поповнили добровольчі формування. Це на 5–11% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас німецький дослідник Яніс Клюге оцінює реальне падіння темпів набору навесні приблизно у 20%.

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У Росії масово шукають фахівців з військового обліку

У розвідці зазначають, що наприкінці липня на російському сервісі HeadHunter було розміщено понад 2,5 тис. вакансій для спеціалістів із військового обліку. Майже третина з них з'явилася лише за останній тиждень.

Таких працівників шукають найбільші російські компанії, зокрема "Роскосмос", "Пошта Росії" та "Ростелеком".

Крім того, у Московській області розширили повноваження регіонального штабу на випадок мобілізації чи запровадження воєнного стану. За інформацією СЗР, російське Мінпраці також готує регіони до заміни потенційно мобілізованих працівників трудовими мігрантами.

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У росіян зростає тривога

За даними СЗР, у липні кількість пошукових запитів про мобілізацію в російському сегменті "Яндекса" досягла 1,2 млн.

Частка росіян, які відчувають тривогу, за тиждень зросла з 53% до 57%, а попит на оренду житла у Вірменії вже перевищив рівень початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Водночас українська розвідка наголошує, що ознак підготовки до масштабного призову резервістів наразі не спостерігається. За оцінкою СЗР, Кремль намагатиметься компенсувати нестачу особового складу фінансовими стимулами, тиском на роботодавців і перекиданням військовослужбовців між підрозділами, відкладаючи нову хвилю мобілізації.

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