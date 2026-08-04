Кремль готовит скрытую мобилизацию из-за падения набора контрактников, – СВР

В России фиксируется всё больше признаков подготовки к повышению мобилизационной готовности на фоне замедления набора контрактников в армию. В то же время Кремль, вероятно, будет пытаться избежать открытого объявления о новой волне мобилизации как минимум до парламентских выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

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Набор контрактников замедлился

По данным СВР, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признал, что в первом полугодии 2026 года контракты с Минобороны РФ подписали около 200 тыс. человек, ещё 16 тыс. пополнили добровольческие формирования. Это на 5–11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время немецкий исследователь Янис Клюге оценивает реальное падение темпов набора весной примерно в 20%.

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В России массово ищут специалистов по воинскому учету

В разведке отмечают, что в конце июля на российском сервисе HeadHunter было размещено более 2,5 тыс. вакансий для специалистов по воинскому учету. Почти треть из них появилась только за последнюю неделю.

Таких сотрудников ищут крупнейшие российские компании, в частности "Роскосмос", "Почта России" и "Ростелеком".

Кроме того, в Московской области расширили полномочия регионального штаба на случай мобилизации или введения военного положения. По информации СВР, российское Минтруда также готовит регионы к замене потенциально мобилизованных работников трудовыми мигрантами.

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У россиян растет тревога

По данным СВР, в июле количество поисковых запросов о мобилизации в российском сегменте "Яндекса" достигло 1,2 млн.

Доля россиян, испытывающих тревогу, за неделю выросла с 53% до 57%, а спрос на аренду жилья в Армении уже превысил уровень начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

В то же время украинская разведка отмечает, что признаков подготовки к масштабному призыву резервистов пока не наблюдается. По оценке СВР, Кремль будет пытаться компенсировать нехватку личного состава финансовыми стимулами, давлением на работодателей и переброской военнослужащих между подразделениями, откладывая новую волну мобилизации.

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