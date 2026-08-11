Украинские БПЛА уничтожили системы ПВО, охранявшие резиденцию Путина вблизи Геленджика, - The Telegraph

Украинские беспилотники уничтожилипусковую установку российского ЗРК С-400 "Триумф", которая охраняла резиденцию диктатора Владимира Путина вблизи Геленджика.

Об этом пишет издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

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Детали поражения

Украинские дроны нанесли удар по ракетной пусковой установке, которая использовалась для защиты одной из роскошных резиденций Владимира Путина от атак на большие расстояния.

Комплекс возле Геленджика известен как "дворец Путина" стоимостью около $1,3 млрд. Его воздушное пространство защищено 43-километровой буферной зоной и новейшими системами ПВО.

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По данным источников в СМИ, удар пришелся по пусковой установке российского ЗРК С-400 "Триумф", которая горела в течение трех часов. Она предназначена для отражения атак самолетов, дронов и крылатых ракет.

В ГУР добавили, что украинские дроны также поразили еще два пусковых комплекса С-400 и антенну управления БПЛА в Крыму. Ущерб России оценивают в десятки миллионов долларов.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) отметил, что пусковая установка была перепрофилирована для обстрела украинских городов, в частности 8 августа с нее было выпущено шесть ракет.

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Подробнее о "дворце Путина"

Журналисты утверждали, что в этом роскошном комплексе были расположены казино, виноградник, спа-центр, каток, театр, зал для танцев на шесте, кальян-бар, "водная дискотека", зал с миниатюрной железной дорогой и многое другое. В 2023 году сообщалось, что к комплексу была добавлена часовня.

Считается, что Путин посещает эту резиденцию на Черном море лишь изредка, опасаясь ударов украинских дронов большой дальности и все чаще отдавая предпочтение своей хорошо укреплённой роскошной даче на озере Валдай, расположенной в 185 милях к востоку от Москвы.

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