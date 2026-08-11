Производство ракет для Patriot в Украине стало бы мишенью для России, но есть другое решение, - The Telegraph

Ракеты-перехватчики для американских систем Patriot, предназначенных для Украины, могут производиться в Германии или в другой европейской стране.

Об этом говорится в подробной статье The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Издание отмечает, что в случае предоставления Украине лицензии на производство ракет для Patriot пока неясно, где именно будет налажено их производство. Ведь такие объекты станут главными целями для российских ударов.

По некоторым данным, эту идею поддерживает заместитель главы Пентагона по вопросам политики Элбридж Колби.

Впрочем, эксперты и инсайдеры отмечают, что перенос производства за пределы Украины потребует времени и еще больше усложнит процесс лицензирования.

Так, Германия, которая уже имеет лицензию на производство Patriot, до сих пор не завершила строительство собственного завода.

Читайте также: Трамп отказывается передавать Украине лицензии на производство Patriot из-за опасений, что технологии могут попасть в РФ, - The Telegraph