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Производство ракет для Patriot в Украине стало бы мишенью для России, но есть другое решение, - The Telegraph

Производство ракет для Patriot в Украине стало бы мишенью для России

Ракеты-перехватчики для американских систем Patriot, предназначенных для Украины, могут производиться в Германии или в другой европейской стране.

Об этом говорится в подробной статье The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Издание отмечает, что в случае предоставления Украине лицензии на производство ракет для Patriot пока неясно, где именно будет налажено их производство. Ведь такие объекты станут главными целями для российских ударов.

По некоторым данным, эту идею поддерживает заместитель главы Пентагона по вопросам политики Элбридж Колби.

Впрочем, эксперты и инсайдеры отмечают, что перенос производства за пределы Украины потребует времени и еще больше усложнит процесс лицензирования.

Так, Германия, которая уже имеет лицензию на производство Patriot, до сих пор не завершила строительство собственного завода.

Читайте также: Трамп отказывается передавать Украине лицензии на производство Patriot из-за опасений, что технологии могут попасть в РФ, - The Telegraph

Автор: 

россия (89145) Украина (41854) Patriot (538) война в Украине (8937)
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Топ комментарии
+5
Не розумію скільки можна "товкти воду в ступі" - ніяке повне виробництво системи "Петріот" Штати ніколи не тільки Україні а взагалі нікому не передадуть. Компанія "Боінг" яка займається виробництвом системи наведення вже давно заявила що це її "ноу-хау" і вона не збирається ним ні з ким ділитись навіть в США! Вже стільки разів про це сказано і написано а бла бла бла продовжується!
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11.08.2026 12:41 Ответить
+5
Якщо навіть і дозволять - де брати станки? Сировину.
Потрібна компанія рівня Samsung Electronics.
Коли в нас не можуть виробити навіть найпростіші мікросхеми.
Це утопія. На кого розрахований висер Найвеличного про патріоти?
Це ж треба таку дурню нести. А його слухають і серйозно це обговорюють.
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11.08.2026 12:54 Ответить
+4
на п'ятому році Зе ще просить, а не виробляє ....

до війні не готувався, хоча війна йшла 8 років,
відводів війська,
шашлики, відосики, відпочинок то у Карпатах, то за кордоном.,
розвідкі попереджали про напад росії, але зі сторони Зе був ігнор...

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11.08.2026 12:49 Ответить

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