Виробництво ракет для Patriot в Україні стало б мішенню для Росії, але є інше рішення, - The Telegraph
Ракети-перехоплювачі для американських систем Patriot для України можуть вироблятися в Німеччині або в іншій європейській країні.
Про це йдеться у розгорнутій статті The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Видання зазначає, що в разі надання Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot поки що незрозуміло, де саме буде налагоджено їхнє виробництво. Адже такі об'єкти стануть головними цілями для російських ударів.
За деякими даними, цю ідею підтримує заступник голови Пентагону з питань політики Елбрідж Колбі.
Утім, експерти та інсайдери наголошують, що перенесення виробництва за межі України потребуватиме часу й ще більше ускладнить ліцензування.
Так, Німеччина, яка вже має ліцензію на виробництво Patriot, досі не завершила будівництво власного заводу.
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до війні не готувався, хоча війна йшла 8 років,
відводів війська,
шашлики, відосики, відпочинок то у Карпатах, то за кордоном.,
розвідкі попереджали про напад росії, але зі сторони Зе був ігнор...