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Виробництво ракет для Patriot в Україні стало б мішенню для Росії, але є інше рішення, - The Telegraph

Виробництво ракет для Patriot в Україні стало б мішенню для Росії

Ракети-перехоплювачі для американських систем Patriot для України можуть вироблятися в Німеччині або в іншій європейській країні.

Про це йдеться у розгорнутій статті The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Видання зазначає, що в разі надання Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot поки що незрозуміло, де саме буде налагоджено їхнє виробництво. Адже такі об'єкти стануть головними цілями для російських ударів.

За деякими даними, цю ідею підтримує заступник голови Пентагону з питань політики Елбрідж Колбі.

Утім, експерти та інсайдери наголошують, що перенесення виробництва за межі України потребуватиме часу й ще більше ускладнить ліцензування.

Так, Німеччина, яка вже має ліцензію на виробництво Patriot, досі не завершила будівництво власного заводу.

Читайте також: Трамп відмовляється передавати Україні ліцензії на виробництво Patriot через побоювання, що технології можуть потрапити РФ, - The Telegraph

Автор: 

росія (47299) Україна (3391) Patriot (572) війна в Україні (8987)
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Топ коментарі
+5
Не розумію скільки можна "товкти воду в ступі" - ніяке повне виробництво системи "Петріот" Штати ніколи не тільки Україні а взагалі нікому не передадуть. Компанія "Боінг" яка займається виробництвом системи наведення вже давно заявила що це її "ноу-хау" і вона не збирається ним ні з ким ділитись навіть в США! Вже стільки разів про це сказано і написано а бла бла бла продовжується!
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11.08.2026 12:41 Відповісти
+5
Якщо навіть і дозволять - де брати станки? Сировину.
Потрібна компанія рівня Samsung Electronics.
Коли в нас не можуть виробити навіть найпростіші мікросхеми.
Це утопія. На кого розрахований висер Найвеличного про патріоти?
Це ж треба таку дурню нести. А його слухають і серйозно це обговорюють.
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11.08.2026 12:54 Відповісти
+4
на п'ятому році Зе ще просить, а не виробляє ....

до війні не готувався, хоча війна йшла 8 років,
відводів війська,
шашлики, відосики, відпочинок то у Карпатах, то за кордоном.,
розвідкі попереджали про напад росії, але зі сторони Зе був ігнор...

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11.08.2026 12:49 Відповісти

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