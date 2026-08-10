Трамп відмовляється передавати Україні ліцензії на виробництво Patriot через побоювання, що технології можуть потрапити РФ, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп відмовляється передавати Україні ліцензії на виробництво Patriot через побоювання, що ці технології можуть потрапити до рук Росії.

Про це з посиланням на джерела пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

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Зміна позиції Трампа

Як зазначає The Telegraph, у липні під час саміту НАТО в Анкарі Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво комплексів Patriot.

Однак уже за кілька тижнів позиція американського лідера змінилася. Під час засідання Кабінету міністрів в Кемп-Девіді Трамп заявив, що передавати подібні технології складно, оскільки країна, яка їх отримає, у майбутньому може використати їх проти США.

За даними The Telegraph, зміна позиції американського президента стала наслідком внутрішніх суперечок в адміністрації США щодо того, наскільки безпечно передавати Україні чутливі оборонні технології.

Секретний елемент PAC-3

Видання пише, що найбільше занепокоєння у Вашингтоні викликає технологія PAC-3 Ka-Band Active Radar Seeker. Це компактний радар у носовій частині ракети Patriot, який на останніх секундах польоту виявляє ворожу ціль та спрямовує ракету-перехоплювач на пряме зіткнення з нею.

Цей радар виготовляє компанія Boeing на заводі в Гантсвіллі, штат Алабама. Зазначається, що саме цей елемент є критично важливим для ефективності Patriot, тому США суворо обмежують доступ до нього.

Хоча системи Patriot мають на озброєнні близько 20 країн, повноцінне ліцензійне виробництво ракет налагоджено лише в Німеччині та Японії. Водночас навіть Японії Вашингтон не надав права самостійно виготовляти радари PAC-3 Ka-Band.

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Складність контролю та загроза витоку

The Telegraph зауважує, що запуск виробництва ракет вимагає значно більше, ніж просто передачу креслень. Україні знадобилися б також технічна документація, програмне забезпечення та доступ до спеціалізованих інженерних розробок.

Також США повинні були б перевірити всі підприємства, працівників і субпідрядників, які матимуть доступ до технології та отримати гарантії захисту їх.

Найбільше американські посадовці побоюються, що внаслідок витоку ці дані можуть потрапити до Росії. Екскомандувач Європейського командування США Філіп Брідлав у коментарі The Telegraph підтвердив, що така загроза справді викликає занепокоєння у представників адміністрації Трампа.

Що передувало

Раніше посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що угода з Україною про спільне виробництво перехоплювачів для систем ППО Patriot, ймовірно, не буде укладена до цієї зими.

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