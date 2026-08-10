Трамп отказывается передавать Украине лицензии на производство Patriot из-за опасений, что технологии могут попасть в РФ, — The Telegraph
Президент США Дональд Трамп отказывается передавать Украине лицензии на производство Patriot из-за опасений, что эти технологии могут попасть в руки России.
Об этом со ссылкой на источники пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.
Изменение позиции Трампа
Как отмечает The Telegraph, в июле во время саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США могут предоставить Украине лицензию на производство комплексов Patriot.
Однако уже через несколько недель позиция американского лидера изменилась. Во время заседания Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде Трамп заявил, что передавать подобные технологии сложно, поскольку страна, которая их получит, в будущем может использовать их против США.
По данным The Telegraph, изменение позиции американского президента стало следствием внутренних споров в администрации США относительно того, насколько безопасно передавать Украине чувствительные оборонные технологии.
Секретный элемент PAC-3
Издание пишет, что наибольшее беспокойство в Вашингтоне вызывает технология PAC-3 Ka-Band Active Radar Seeker. Это компактный радар в носовой части ракеты Patriot, который в последние секунды полета обнаруживает вражескую цель и направляет ракету-перехватчик на прямое столкновение с ней.
Этот радар производит компания Boeing на заводе в Гантсвилле, штат Алабама. Отмечается, что именно этот элемент имеет решающее значение для эффективности Patriot, поэтому США строго ограничивают доступ к нему.
Хотя системы Patriot находятся на вооружении около 20 стран, полноценное лицензионное производство ракет налажено только в Германии и Японии. При этом даже Японии Вашингтон не предоставил права самостоятельно производить радары PAC-3 Ka-Band.
Сложность контроля и угроза утечки
The Telegraph отмечает, что запуск производства ракет требует гораздо большего, чем просто передача чертежей. Украине понадобились бы также техническая документация, программное обеспечение и доступ к специализированным инженерным разработкам.
Кроме того, США должны были бы проверить все предприятия, сотрудников и субподрядчиков, которые будут иметь доступ к технологии, и получить гарантии их защиты.
Больше всего американские чиновники опасаются, что вследствие утечки эти данные могут попасть в Россию. Бывший командующий Европейским командованием США Филип Бридлав в комментарии The Telegraph подтвердил, что такая угроза действительно вызывает беспокойство у представителей администрации Трампа.
Что предшествовало
Ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что соглашение с Украиной о совместном производстве перехватчиков для систем ПВО Patriot, вероятно, не будет заключено до этой зимы.
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винувачувати. З такою кількістю рашистської ******* що сидить в високих кабінетах і шле двушечку на москву...