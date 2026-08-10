Трамп отказывается передавать Украине лицензии на производство Patriot из-за опасений, что технологии могут попасть в РФ, — The Telegraph

Президент США Дональд Трамп отказывается передавать Украине лицензии на производство Patriot из-за опасений, что эти технологии могут попасть в руки России.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

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Изменение позиции Трампа

Как отмечает The Telegraph, в июле во время саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США могут предоставить Украине лицензию на производство комплексов Patriot.

Однако уже через несколько недель позиция американского лидера изменилась. Во время заседания Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде Трамп заявил, что передавать подобные технологии сложно, поскольку страна, которая их получит, в будущем может использовать их против США.

По данным The Telegraph, изменение позиции американского президента стало следствием внутренних споров в администрации США относительно того, насколько безопасно передавать Украине чувствительные оборонные технологии.

Секретный элемент PAC-3

Издание пишет, что наибольшее беспокойство в Вашингтоне вызывает технология PAC-3 Ka-Band Active Radar Seeker. Это компактный радар в носовой части ракеты Patriot, который в последние секунды полета обнаруживает вражескую цель и направляет ракету-перехватчик на прямое столкновение с ней.

Этот радар производит компания Boeing на заводе в Гантсвилле, штат Алабама. Отмечается, что именно этот элемент имеет решающее значение для эффективности Patriot, поэтому США строго ограничивают доступ к нему.

Хотя системы Patriot находятся на вооружении около 20 стран, полноценное лицензионное производство ракет налажено только в Германии и Японии. При этом даже Японии Вашингтон не предоставил права самостоятельно производить радары PAC-3 Ka-Band.

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Сложность контроля и угроза утечки

The Telegraph отмечает, что запуск производства ракет требует гораздо большего, чем просто передача чертежей. Украине понадобились бы также техническая документация, программное обеспечение и доступ к специализированным инженерным разработкам.

Кроме того, США должны были бы проверить все предприятия, сотрудников и субподрядчиков, которые будут иметь доступ к технологии, и получить гарантии их защиты.

Больше всего американские чиновники опасаются, что вследствие утечки эти данные могут попасть в Россию. Бывший командующий Европейским командованием США Филип Бридлав в комментарии The Telegraph подтвердил, что такая угроза действительно вызывает беспокойство у представителей администрации Трампа.

Что предшествовало

Ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что соглашение с Украиной о совместном производстве перехватчиков для систем ПВО Patriot, вероятно, не будет заключено до этой зимы.

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