Налаживание производства ракет Patriot в Украине займет от 12 месяцев до нескольких лет, - Зеленский

Запуск локального производства систем ПВО Patriot в Украине затянется на срок от одного года до нескольких лет из-за бюрократических задержек. Кроме того, ключевым условием для начала процесса остается официальное разрешение и получение соответствующей лицензии от Соединенных Штатов.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью "Єдиним новинам", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Политическое решение уже принято

По словам Зеленского, политическое решение о передаче Украине необходимых лицензий уже принято Вашингтоном, но его реализация требует прохождения соответствующих бюрократических процедур.

"Решение есть. Оно было принято президентом Соединенных Штатов и другими важными государственными институтами Америки. Украина должна получить соответствующие лицензии", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны Украина вынуждена максимально сокращать процедуры, которые задерживают укрепление ее обороноспособности.

В то же время в США, Европе и других странах действуют устоявшиеся правила, которые не всегда можно быстро обойти.

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Вопрос бюрократии

"Бюрократия, как я уже сказал, пожирает жизнь, потому что пожирает время", - сказал Зеленский.

Сроки запуска производства

Зеленский заявил, что сроки запуска производства ракет для систем Patriot в Украине в первую очередь будут зависеть от того, какую часть технологического цикла удастся локализовать непосредственно в стране.

По его словам, США не передают одному государству полный цикл производства ракеты "от начала до конца". Изготовление отдельных компонентов распределено между несколькими странами.

Именно поэтому Украина стремится получить максимально возможное количество производственных компонентов, чтобы снизить зависимость от сложной цепочки поставок через несколько европейских государств.

"Если речь идет о 3, 4, 5 европейских странах, то это очень сложно. Почему? Опять бюрократия, опять нужен диалог", - пояснил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что этот фактор может напрямую повлиять на скорость запуска производства в Украине. В качестве примера он привел Германию, где развертывание производства ракет Patriot по американской лицензии заняло более двух лет.

При этом речь идет о производстве ракет PAC-2, а не антибаллистических PAC-3, производство которых Украина стремится наладить.

"Что касается производства в Украине, как я уже сказал, сроки будут зависеть в основном от партнерства. Что нам предложат?" - подчеркнул глава государства.

Зеленский объяснил, почему Украина хочет максимально сократить зависимость от производства в других европейских странах. По его словам, политические процессы, выборы или изменение общественных настроений могут создавать риски для поставок критически важного вооружения.

"Очень хочется, независимо от политики. Вот что мы делаем", - подытожил президент.

Еще президент отмечает, что именно процедурные вопросы могут существенно повлиять на сроки налаживания производства вооружений и систем ПВО.

Напомним, Зеленский также заявлял, что многие не хотят, чтобы у Украины была своя баллистика. Украина вынуждена преодолевать сопротивление и бороться за развитие собственных баллистических и антибаллистических ракет, поскольку появление нового игрока на рынке создает конкуренцию.

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