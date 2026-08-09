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Новости дефицит ракет для систем ПВО
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Налаживание производства ракет Patriot в Украине займет от 12 месяцев до нескольких лет, - Зеленский

Зеленский и Patriot

Запуск локального производства систем ПВО Patriot в Украине затянется на срок от одного года до нескольких лет из-за бюрократических задержек. Кроме того, ключевым условием для начала процесса остается официальное разрешение и получение соответствующей лицензии от Соединенных Штатов.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью "Єдиним новинам", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Политическое решение уже принято

По словам Зеленского, политическое решение о передаче Украине необходимых лицензий уже принято Вашингтоном, но его реализация требует прохождения соответствующих бюрократических процедур.

"Решение есть. Оно было принято президентом Соединенных Штатов и другими важными государственными институтами Америки. Украина должна получить соответствующие лицензии", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны Украина вынуждена максимально сокращать процедуры, которые задерживают укрепление ее обороноспособности.

В то же время в США, Европе и других странах действуют устоявшиеся правила, которые не всегда можно быстро обойти.

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Вопрос бюрократии

"Бюрократия, как я уже сказал, пожирает жизнь, потому что пожирает время", - сказал Зеленский.

Сроки запуска производства

Зеленский заявил, что сроки запуска производства ракет для систем Patriot в Украине в первую очередь будут зависеть от того, какую часть технологического цикла удастся локализовать непосредственно в стране.

По его словам, США не передают одному государству полный цикл производства ракеты "от начала до конца". Изготовление отдельных компонентов распределено между несколькими странами.

Именно поэтому Украина стремится получить максимально возможное количество производственных компонентов, чтобы снизить зависимость от сложной цепочки поставок через несколько европейских государств.

"Если речь идет о 3, 4, 5 европейских странах, то это очень сложно. Почему? Опять бюрократия, опять нужен диалог", - пояснил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о лицензиях на Patriot: Пока мы занимаемся бумажками, летит настоящая ракета

Президент подчеркнул, что этот фактор может напрямую повлиять на скорость запуска производства в Украине. В качестве примера он привел Германию, где развертывание производства ракет Patriot по американской лицензии заняло более двух лет.

При этом речь идет о производстве ракет PAC-2, а не антибаллистических PAC-3, производство которых Украина стремится наладить.

"Что касается производства в Украине, как я уже сказал, сроки будут зависеть в основном от партнерства. Что нам предложат?" - подчеркнул глава государства.

Зеленский объяснил, почему Украина хочет максимально сократить зависимость от производства в других европейских странах. По его словам, политические процессы, выборы или изменение общественных настроений могут создавать риски для поставок критически важного вооружения.

"Очень хочется, независимо от политики. Вот что мы делаем", - подытожил президент.

Еще президент отмечает, что именно процедурные вопросы могут существенно повлиять на сроки налаживания производства вооружений и систем ПВО.

Напомним, Зеленский также заявлял, что многие не хотят, чтобы у Украины была своя баллистика. Украина вынуждена преодолевать сопротивление и бороться за развитие собственных баллистических и антибаллистических ракет, поскольку появление нового игрока на рынке создает конкуренцию.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25477) Patriot (535)
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Топ комментарии
+52
Остап Бендер на фоні хрипатого, дитина...
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09.08.2026 08:19 Ответить
+36
Боже, як не соромно в тисячний раз брехати? Одесу вночі закидали реактивними дронами і балістичними ракетами, розбили центр Павлограду, виносять Житомир, КАБами стирають Запоріжжя, Херсон, Дніпропетровську і Сумську область( і це тільки за вчорашній вечір і ніч), а він продовжує брехати і обіцяти. Де наші системи ППО ''Кільчень'', які були в проектах вже в 2019 році? Де наша балістика ''Грім2-Сапсан'', яку створив ''барига'' ще до 2019 року? Затишно твоім батькам і дітям та друзякам в Ізраїлі, а тобі в Сербії?
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09.08.2026 08:21 Ответить
+28
Що Ви кожен день пишите одне і теж - винести виробництво на захід? А хто заважав до 2022 року випускати балістику ''Сапсан'' в Україні? Хто заважав нарощувати випуск ''Вільх'', які вже тоді били до 200 км.? Хто заважав доробити свою систему ППО ''Вільху"", асфальт і крадіжки з нього його бізнес- партнерів і друзів?
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09.08.2026 08:24 Ответить

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