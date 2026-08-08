Зеленский о лицензиях на Patriot: Пока мы занимаемся бумажками, летит настоящая ракета
Если бы Украина получила лицензии на производство Patriot еще четыре года назад, то уже обеспечивала бы ими и себя, и Европу.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Сербии, сообщает Цензор.НЕТ.
Бюрократия
"Мы говорим с вами о бюрократии. Это серьезная проблема. Например, я разговаривал с президентом Байденом в первый год войны, я очень просил его дать мне лицензии на Patriot. Я разговаривал с несколькими европейскими партнерами в первый год войны и во второй год войны, когда мы начали использовать часть их военных технологий, с просьбой предоставить мне лицензии, потому что у них очень небольшое производство и до сих пор не решены некоторые проблемы", - рассказал Зеленский.
Европа уже могла бы иметь Patriot
Он отметил, что сейчас есть договоренность с президентом Трампом о том, что он предоставит лицензии.
"Но представьте, если бы мы получили их четыре года назад. Мы бы уже всем поставляли Patriot. И уже Европа, та, которая хочет и хотела бы иметь Patriot, противоракетные системы и ракеты, уже все бы имела. Я в этом абсолютно уверен. А сейчас мы занимаемся бумажками. А летит не бумажка, не бумажная ракета, а настоящая ракета, которая убивает людей. Поэтому, если мы говорим, что вот американцы должны дать, то и европейцы – мы с ними решаем вопросы некоторых лицензий также долго", – добавил президент.
Что предшествовало
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что США ежемесячно будут поставлять Украине ракеты для Patriot, но их все равно недостаточно. Зеленский (обновлено)
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