Мы буквально боремся за каждую ракету для Patriot, - Сибига

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина уже проводила и будет проводить с США консультации по поводу лицензий на производство ракет для системы Patriot.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с азербайджанским коллегой в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"К сожалению, геополитические реалии таковы, что в год американская сторона может производить около 600 ракет PAC-3. И учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, мы понимаем, как непросто сейчас нам получать, покупать, обменивать и добывать эти ракеты. Мы буквально боремся за каждую ракету", — пояснил Сибига.

По его словам, сегодня у Зеленского состоятся отдельные совещания по этому вопросу.

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"Каждый посол сейчас, начиная со вчерашнего дня и не только со вчерашнего дня, ежедневно работает над получением ракет, особенно антибаллистических. И с американской стороной мы работаем, в том числе уже проводились и будут проводиться консультации", — добавил он.

Также и.о. главы МИД заявил, что сейчас Украина работает и с американской стороной, уже были и будут консультации по поводу лицензий.

"Состоялись принципиальные переговоры президента Украины с президентом США. Теперь нужно еще обсудить все эти вопросы со всеми заинтересованными сторонами. И эти переговоры продолжаются", — подытожил он.

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Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Украине экстренный "зимний пакет" с ракетами-перехватчиками ПВО Patriot, чтобы помочь предотвратить атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Польша предложила Соединенным Штатам создать трехсторонний проект по производству ракет для систем противовоздушной обороны Patriot с участием Украины. Производственные мощности предлагается разместить на территории Польши.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить техническую возможность для самостоятельного производства ракет к американским системам ПВО Patriot до конца 2026 года.

Трамп заявил, что США пока не согласились передать Украине лицензию на производство систем Patriot. Он убежден, что Вашингтону следует быть "очень осторожным" в этом вопросе.

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