Мы буквально боремся за каждую ракету для Patriot, - Сибига
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина уже проводила и будет проводить с США консультации по поводу лицензий на производство ракет для системы Patriot.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с азербайджанским коллегой в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"К сожалению, геополитические реалии таковы, что в год американская сторона может производить около 600 ракет PAC-3. И учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, мы понимаем, как непросто сейчас нам получать, покупать, обменивать и добывать эти ракеты. Мы буквально боремся за каждую ракету", — пояснил Сибига.
По его словам, сегодня у Зеленского состоятся отдельные совещания по этому вопросу.
"Каждый посол сейчас, начиная со вчерашнего дня и не только со вчерашнего дня, ежедневно работает над получением ракет, особенно антибаллистических. И с американской стороной мы работаем, в том числе уже проводились и будут проводиться консультации", — добавил он.
Также и.о. главы МИД заявил, что сейчас Украина работает и с американской стороной, уже были и будут консультации по поводу лицензий.
"Состоялись принципиальные переговоры президента Украины с президентом США. Теперь нужно еще обсудить все эти вопросы со всеми заинтересованными сторонами. И эти переговоры продолжаются", — подытожил он.
Что предшествовало?
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Украине экстренный "зимний пакет" с ракетами-перехватчиками ПВО Patriot, чтобы помочь предотвратить атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру.
- Польша предложила Соединенным Штатам создать трехсторонний проект по производству ракет для систем противовоздушной обороны Patriot с участием Украины. Производственные мощности предлагается разместить на территории Польши.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить техническую возможность для самостоятельного производства ракет к американским системам ПВО Patriot до конца 2026 года.
- Трамп заявил, что США пока не согласились передать Украине лицензию на производство систем Patriot. Он убежден, что Вашингтону следует быть "очень осторожным" в этом вопросе.
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сценаристи 95 кварталу пішли в драку!
яке ж воно недолуге та нікчемне, оце все зелене кодло!!!!
то, не треба битися!
починайте красти!
ви профі в цій справі!